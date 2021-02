GIBS rozbila skupinu policistů a detektivů zneužívající systém policie a vnitra

Generální inspekce bezpečnostních sborů dotáhla vyšetřování skupiny, která zneužívala policejní evidence. Objasňování kauzy uzavřela po více než třech letech. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, inspekce podala minulý týden návrh na podání obžaloby. Jedním z obviněných byl původně i advokát a bývalý právní poradce Václava Klause Jan Souček. U něho se však podezření nepotvrdilo.

Bylo 26. července 2017, když Generální inspekce bezpečnostních sborů spustila vyšetřování kauzy s názvem Listerin. Obvinila tehdy dva policisty, jednoho bývalého příslušníka a pět civilních osob.

Podstatou případu bylo, že policisté měli na zadání nelegálně vstupovat do policejní evidence či informačního systému ministerstva vnitra. Získané poznatky pak zprostředkovali zbylým pěti pachatelům, kteří je využili ve svém podnikání. Poskytovali soukromé detektivní služby.

Příslušníci požadované informace získávali z registru obyvatel, registru vozidel, pátrání po osobách nebo z evidence k trestní minulosti konkrétních lidí. Skupina takto jednala od ledna 2015 do dubna 2017. Vyšetřování trvalo více než tři roky. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, inspekce svou práci dokončila. Případ má v rukou státní zástupce.

Zneužití pravomoci úřední osoby

"V dotazované věci bylo vyšetřování skončeno a spisový materiál byl 1. února společně s návrhem na podání obžaloby předložen dozorovému státnímu zástupci," potvrdil Aktuálně.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, jež na práci inspekce dohlíželo.

Podle informací Aktuálně.cz bděl nad vyšetřováním státní zástupce Michal Muravský, který v minulosti obžaloval třeba bývalého detektiva z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luďka Vokála za vyzrazení policejní razie v korupční kauze Vidkun. K soudu také poslal bývalou hlavní tvář Věcí veřejných Víta Bártu a příslušníka kontrarozvědky Jana Petržílka kvůli úniku informací z Bezpečnostní informační služby.

Pokud Muravský postoupí aktuální případ k soudu, policisté se budou zodpovídat z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Příjemci těchto informací jsou pak stíhaní z navádění ke zmíněným trestným činům.

Bývalý Klausův poradce z kauzy vypadl

Krátce po začátku vyšetřování Lidovky.cz upozornily, že jedním z obviněných je někdejší právní poradce bývalého prezidenta Václava Klause Jan Souček. V 90. letech se spolu s podnikatelem Radovanem Květem hlásil k vlastnictví Grandhotelu Pupp. Souček byl dvacet let právním zástupcem hotelu. S Květem mu také patřily firmy spadající do skupiny Bohemia Crystalex Trading a Porcela Plus. Tyto společnosti nakonec zkrachovaly.

"Sdělené obvinění odmítáme v celém jeho rozsahu, můj klient se ničeho takového nedopustil," sdělil tehdy Součkův mediální zástupce Karel Samec. Co vyhodnotila inspekce jako navádění k trestným činům, byl podle Samce pouze běžný výkon advokátní praxe. "Vše se odehrálo v pozici advokátní práce pro klienta, která byla řádně odvedena," vysvětlil Samec.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, Samcova verze se potvrdila. Žalobce Muravský ještě v říjnu 2017 Součkovo stíhání zastavil. Přesto se kauza rozrostla. V letech 2018 a 2019 inspekce odhalila další podezřelé. "Návrh na podání obžaloby se týká deseti lidí," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražského městského státního zastupitelství Cimbala. Dalších policistů se však stíhání nedotklo, vyšetřování se rozšířilo na civilní osoby.

Podle informací Aktuálně.cz nelze čekat, že státní zástupce rozhodne o dalším osudu kauzy rychle. Ve hře jsou spíše měsíce než týdny. "S ohledem na rozsah spisového materiálu nelze predikovat, jakou časovou dotaci si nastudování a zpracování spisu vyžádá," poznamenal mluvčí Cimbala. Spis čítá 15 svazků a 4500 stran. Nikdo z obviněných návrh na zastavení stíhání nepodal.