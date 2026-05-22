GIBS při razii zajistila litry tekuté extáze, obviněn je i policista

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes deset litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. GIBS o tom v pátek informovala v tiskové zprávě.
Látka GBL, která je známá také jako tekutá extáze, má ve vyšším množství sedativní účinek, způsobuje ztrátu zábran a výpadky paměti. Kvůli tomu se zneužívá jako takzvaná predátorská droga. Ten, kdo ji užije, se může stát obětí sexuálního napadení, sdělila GIBS.
Inspekce uvedla, že policista drogu získával od svého kamaráda a přechovával ji v množství větším než malém. "Policista měl také GBL i další drogy opakovaně podávat ženě, se kterou dříve udržoval partnerský vztah. Civilista, který látku pro sebe a policistu obstarával, ji získával ze zahraničí," uvedl v tiskové zprávě mluvčí GIBS Jakub Augusta.
Policista je stíhán pro podezření z trestného činu neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky pro vlastní potřebu. Druhého muže policie obvinila z trestného činu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
