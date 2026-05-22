22. 5. Emil
GIBS při razii zajistila litry tekuté extáze, obviněn je i policista

ČTK

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes deset litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. GIBS o tom v pátek informovala v tiskové zprávě.

Látka GBL, která je známá také jako tekutá extáze, má ve vyšším množství sedativní účinek, způsobuje ztrátu zábran a výpadky paměti. Kvůli tomu se zneužívá jako takzvaná predátorská droga. Ten, kdo ji užije, se může stát obětí sexuálního napadení, sdělila GIBS.

Inspekce uvedla, že policista drogu získával od svého kamaráda a přechovával ji v množství větším než malém. "Policista měl také GBL i další drogy opakovaně podávat ženě, se kterou dříve udržoval partnerský vztah. Civilista, který látku pro sebe a policistu obstarával, ji získával ze zahraničí," uvedl v tiskové zprávě mluvčí GIBS Jakub Augusta.

Policista je stíhán pro podezření z trestného činu neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky pro vlastní potřebu. Druhého muže policie obvinila z trestného činu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.

Ruská armáda s vlajkou v Pokrovsku

ŽIVĚ Ruská vojska plně okupují Pokrovsk a Myrnohrad, zní z Ukrajiny

Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Myrnohrad na východě Ukrajiny, uvedl ve čtvrtek podle agentury Unian Roman Pohorilyj, spoluzakladatel a analytik projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. I mapy bojiště od DeepState nyní ukazují úplné ovládnutí obou měst Rusy, i když ještě 17. května označovaly severovýchodní okraje Pokrovska za šedou zónu.

Vůz záchranné služby přijíždí před střední školu v Poděbradské ulici, kterou policie po napadení evakuovala; 21. května 2026, Pardubice.

„Nejhorší možný konec.“ Co se stalo v Pardubicích?

Dívka, kterou v Pardubicích údajně ve čtvrtek před školou pobodal spolužák, zemřela. Potvrdila to policie. Motivem měly být pravděpodobně osobní vztahy. Deník Aktuálně.cz popisuje, co je o tragickém případu dosud známo.

Americký prezident Donald Trump. Foto z 2. května 2026.

Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5000 vojáků

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Polský prezident Karol Nawrocki za vyslání dalších vojáků poděkoval.

