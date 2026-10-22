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GIBS hledá svědky nehody na Praze 10, při níž policejní vůz srazil dívku

ČTK
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Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hledá svědky pondělní nehody na Praze 10, kde služební policejní auto srazilo nezletilou dívku. Událost se stala kolem 14:30 v Kutnohorské ulici nedaleko zastávky MHD Kutnohorská. Dívka byla při srážce vážně zraněna. GIBS o tom informoval v tiskové zprávě, ve které vyzývá případné svědky, aby se přihlásili.

Záchranná služba Hlavního města Prahy, záchranka, ZSHMP, sanitka, zdraví, zdravotnictví Praha, 19. 3. 2021, HN - Lukáš Bíba
Ilustrační fotoFoto: HN - Lukas Biba
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Podle dosavadních informací auto dívku srazilo, když vystupovala z autobusu. Policie jela k oznámené události se zapnutými majáky.

Nezletilá byla z místa vrtulníkem převezena do traumacentra, podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse utrpěla závažná vícečetná zranění.

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K objasnění situace mohou podle GIBS přispět zejména dva muži, kteří stáli podle kamerových záznamů blízko nehody. Jejich fotografie inspekce přiložila k tiskové zprávě.

Nápomocná mohou být také svědectví cestujících autobusu, ze kterého dívka vystupovala. Svědci i lidé, kteří mají relevantní informace k události, se mohou obrátit na operační středisko GIBS na telefonním čísle +420 974 839 734.

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