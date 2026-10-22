GIBS hledá svědky nehody na Praze 10, při níž policejní vůz srazil dívku

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hledá svědky pondělní nehody na Praze 10, kde služební policejní auto srazilo nezletilou dívku. Událost se stala kolem 14:30 v Kutnohorské ulici nedaleko zastávky MHD Kutnohorská. Dívka byla při srážce vážně zraněna. GIBS o tom informoval v tiskové zprávě, ve které vyzývá případné svědky, aby se přihlásili.
Podle dosavadních informací auto dívku srazilo, když vystupovala z autobusu. Policie jela k oznámené události se zapnutými majáky.
Nezletilá byla z místa vrtulníkem převezena do traumacentra, podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse utrpěla závažná vícečetná zranění.
K objasnění situace mohou podle GIBS přispět zejména dva muži, kteří stáli podle kamerových záznamů blízko nehody. Jejich fotografie inspekce přiložila k tiskové zprávě.
Nápomocná mohou být také svědectví cestujících autobusu, ze kterého dívka vystupovala. Svědci i lidé, kteří mají relevantní informace k události, se mohou obrátit na operační středisko GIBS na telefonním čísle +420 974 839 734.
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