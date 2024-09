Může zachránit zvířata trpící vedrem. Český objev mění přístup k ochraně druhů

Kvůli vedrům trpí nejen lidé, ale i zvířata. Některým druhům dokonce hrozí vyhynutí. Tomu by mohl zabránit objev českých vědců. Ti přišli s dosud nevídaným řešením. Zkoumají, zda by nešlo promíchat geny druhů ze severu se stejnými zvířaty a rostlinami z jihu, které jsou ale zvyklejší na teplo. "Je to kontroverzní, ale mohlo by to fungovat," říká jeden z autorů Petr Kotlík.

3:08 Video laboratoře, která se zabývá adaptacemi norníka. | Video: Akademie věd ČR