Švejdara čeká druhé povýšení, generálkou bude poprvé i žena. Šéfa BIS čeká pátý pokus

Policejní prezident Jan Švejdar by se měl dočkat druhého povýšení ve své funkci, ministerstvo vnitra ho navrhlo do hodnosti generálmajora. Vyšší hodnost by měl získat také jeho náměstek Martin Vondrášek. Generálkou se má stát i ředitelka jedné z věznic Monika Myšičková, půjde tak o první ženu s touto hodností mimo armádu. Plyne to z materiálů, které má Aktuálně.cz k dispozici.

"Podařilo se mu optimálně navázat na práci předchozího policejního prezidenta. Obrovské úsilí věnuje zatraktivnění práce příslušníků. Velkou pozornost věnuje řešení problémů spojených s personální stabilizací policejního sboru. Jednou z jeho priorit je nábor nových příslušníků a doplnění početních stavů v Policii České republiky," stojí k návrhu povýšení policejního prezidenta v materiálu ministerstva vnitra, jejž Aktuálně.cz získalo.

Jan Švejdar řídí policejní sbor od prosince 2018. Do funkce nastoupil coby plukovník po odchodu Tomáše Tuhého, u policie slouží 33 let. Před příchodem na Policejní prezidium řídil policii v Pardubickém kraji. Už loni k květnu ho prezident Miloš Zeman povýšil do hodnosti brigádního generála, nyní by měl získat o jednu "frčku" navíc. Generálmajor je druhá nejvyšší možná hodnost v policejním sboru, na špici už je jen generálporučík.

Vnitro si na Švejdarovi cení i toho, že se zasadil o intenzivnější policejní spolupráci na mezinárodním poli k zajištění bezpečnosti státu. "Policie České republiky je poprvé v historii zastoupena na pozici viceprezidentky pro Evropu mezinárodní policejní organizace Interpol," zmiňuje vnitro v této souvislosti vyslání Šárky Havránkové do nejvyšší struktury Interpolu.

Generálmajorem se má stát také Švejdarova pravá ruka, kterou je jeho první náměstek Martin Vondrášek. V minulosti tři roky řídil policii v Praze, předtím v letech 2008 až 2011 byl v Praze náměstkem ředitele pro kriminální službu a vyšetřování. "K silným stránkám brigádního generála Mgr. Martina Vondráška patří vysoké pracovní nasazení, velký všeobecný přehled a profesionální přístup k plnění služebních úkolů," chválí ho vnitro.

Generálem za pomoc při covidu

Resort ministra Jana Hamáčka by ještě chtěl povyšovat v rámci Hasičského záchranného sboru. Hodnost brigádního generála čeká na zástupce ředitele sboru Davida Kareše, který kryje záda šéfovi hasičů už jedenáct let a do jehož kompetencí spadají záchranné akce.

"Zajišťoval významné zásahy velkého rozsahu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, jako dlouhotrvající zásah po výbuších ve Vrběticích či vyproštění lodi v Drážďanech. Také se významným způsobem podílel při zajištění ochranných prostředků v rámci nouzového stavu při řešení nákazy covidem-19," cení jeho práci vnitro.

Jako generál by měl nově sloužit také šéf hasičů ve Středočeském kraji Miloslav Svatoš. Hasičem je 27 let, sbor ve Středočeském kraji vede už třináct let. Vnitro vyzdvihuje jeho aktivitu při personální stabilizaci svých jednotek, v regionu také nechal postavit několik nových stanic. "Taktéž velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči," chválí ho ministerstvo.

Od inspektorky k ředitelce

Svého druhu historické povýšení má před sebou ředitelka věznice ve Světlé nad Sázavou Monika Myšičková, kterou do generálské funkce navrhuje ministerstvo spravedlnosti. S jedinou výjimkou v armádě (brigádní generálka Lenka Šmerdová) ještě české bezpečnostní a ozbrojené složky ženu v hodnosti generála nemají. Ve věznici začínala Myšičková v roce 2000 jako inspektorka, přes další funkce se loni v lednu vypracovala na její ředitelku.

"Monika Myšičková se dlouhodobě ve svých manažerských pozicích ve Vězeňské službě aktivně podílí na rozvoji specifického odborného zacházení s vězněnými ženami, a to především v oblasti vzdělávání žen. Na základě její iniciace byla zahájena intenzivní spolupráce na společných projektech s úřady práce v oblasti profesních kvalifikací," vysvětluje její nominaci resort ministryně Marie Benešové.

K nejvyšší hodnosti vůbec má nakročeno samotný šéf Vězeňské služby Petr Dohnal, u kterého navrhuje ministerstvo povýšení na generálporučíka. Službu řídí posledních osm let, předtím čtyři roky sloužil jako náměstek. U něj zdůrazňuje resort třeba jeho zásluhy při větším zaměstnávání vězňů. "Za posledních několik málo let se podařilo ukázat, že Vězeňskou službu ČR lidé už nemusí vnímat pouze jako represivní složku státu," píše resort.

Šéfa BIS Zeman odmítl povýšit už čtyřikrát

Jak upozornily Lidovky.cz, pátý pokus na povýšení do generálské hodnosti má před sebou ředitel BIS Michal Koudelka. Službu řídí od roku 2016. Ze jeho fungování BIS zefektivnila svou práci na poli monitorování chování nepřátelských režimů u nás, hlavně Ruska a Číny, spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami a posílila partnerství se zahraničními službami. BIS se za jeho vedení také více otevřela veřejnosti.

"Navrhuje se prezidentu republiky, aby využil svých pravomocí a u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu jmenoval plukovníka Ing. Michala Koudelku vzhledem k jeho vysokým profesním a osobním kvalitám a vzhledem k velmi dobrým výsledkům dosahovaným Bezpečnostní informační službou, včetně mezinárodní spolupráce," stojí v materiálu Úřadu vlády, který má Aktuálně.cz k dispozici.

Ministryně financí Alena Schillerová pak stojí o to, aby se brigádním generálem stal zástupce ředitele Celní správy ČR Pavel Kotraba. Zmíněné nominace musí ještě schválit vláda, její souhlas je zpravidla formalitou. Poslední slovo má prezident Miloš Zeman. Hlava státu ne vždy návrhy vlády respektuje, což už čtyřikrát prokázala u zmíněného ředitele BIS Koudelky. Generály bude jmenovat při příležitosti oslav 28. října na Pražském hradě.