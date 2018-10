Aktualizováno před 1 hodinou

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček podle médií ještě letos skončí ve funkci. Server Blesk Zprávy dnes uvedl, že skončit by měl začátkem listopadu. Podle informací serveru by Janečka měla ke konci roku nahradit jeho dosavadní zástupkyně Tatjana Richterová. Janeček čelil kritice kvůli vyměřování takzvaných zajišťovacích příkazů a postupu některých svých podřízených, kteří z důvodu kontroly elektronické evidence tržeb zjišťovali od novomanželů podrobnosti o svatebních hostinách. Janeček nechtěl situaci komentovat a bez komentáře to ponechala i ministryně financí Alena Schillerová (ANO), uvádí server.