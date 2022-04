Generálem se stane šéf Zemanovy ochranky. Nadšený z toho být nemusím, říká Rakušan

Vláda Petra Fialy na svém posledním jednání schválila návrhy na jmenování generálů, kteří by se mohli dočkat povýšení od prezidenta Miloše Zemana 8. května při připomínce Dne vítězství. Jedním z kandidátů na nejvyšší hodnost je také šéf prezidentovy ochranky Martin Baláž. Je to poprvé v historii Česka, kdy se velitel prezidentových bodyguardů stane generálem.

V úterý večer 4. října 2016 vrcholil první den oficiální návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji. Tehdejší hejtman Stanislav Mišák (ČSSD) uspořádal pro hlavu státu večeři, jíž se účastnily vybrané osobnosti regionu. Jednou z nich byl i tehdejší příslušník Služby kriminální policie a vyšetřování při Policejním prezidiu Martin Baláž. Předtím téměř dvě dekády sloužil ve Zlíně, kde se vypracoval v uznávaného kriminalistu.

Právě na této večeři se Baláž vedle prezidenta seznámil i s vedoucím hradní kanceláře Vratislavem Mynářem a dnešním šéfem Zemanova protokolu Vladimírem Krulišem. Mynář a Kruliš z jižní Moravy pocházejí. Už v té době Baláž bydlel ve Zlíně jen několik stovek metrů od místa, kde měl byt Kruliš. V roce 2018 byl Baláž hostem na Krulišově svatbě, jež se konala v Mynářově penzionu v Osvětimanech.

Až po zmíněných událostech se stal Martin Baláž ředitelem Útvaru pro ochranu prezidenta republiky, jak se ochranka hlavy státu oficiálně nazývá. Útvar řídí od března 2019. Po více než třech letech má nakročeno k poctě, jíž se nedočkal žádný z jeho předchůdců. Prezident Miloš Zeman by ho měl po návrhu od Fialovy vlády jmenovat 8. května brigádním generálem.

Náročný a cílevědomý manažer

"Plukovníka Baláže lze označit jako náročného a cílevědomého manažera. Trvale pracuje s plným nasazením, které vyžaduje rovněž od svých podřízených i pracovních partnerů. Dokáže spolehlivě a zřetelně určit pracovní činnosti i cesty k jejich dosažení. Je odolný vůči stresu i jiným nepříznivým podmínkám," stojí v příloze návrhu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Návrh připomíná Balážovu služební kariéru, jež začala v roce 1991. Řídil tým vyšetřující vraždy ve Zlínském kraji, úspěšně vedl vyšetřování kauzy sérií otrav pančovaným alkoholem s názvem Metyl nebo ještě později řídil při policejním prezidiu tým Tempus objasňující závažné zločiny z 90. let.

"Je velkým vzorem pro celou řadu začínajících policistů, dlouhodobě se svým osobním příkladem významně podílí na budování a prosazování dobrého jména Policie České republiky. Vždy jedná v zájmu České republiky a zákonů této země," píše se o něm v návrhu na jmenování brigádním generálem.

Hamáčkovo dědictví

Návrh předložil Fialovu kabinetu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod jehož resort policie spadá. K tomuto jménu se ale staví zdrženlivě. Upozorňuje, že ho zdědil od předchůdce ve funkci Jana Hamáčka (ČSSD). Baláže už na generála navrhla předchozí vláda Andreje Babiše, povýšení se měl dočkat loni 28. října. Kvůli podzimní vlně nemoci covid-19 se však ceremoniál nekonal. Nominace se proto nyní potvrzovaly znovu.

"I přesto, že z tohoto konkrétního jména nemusím být nadšený, návrh minulé vlády jsem již nerevidoval. Nerad bych opakoval stejnou etudu, jakou předvedl prezident s oznámeným a posléze zrušeným vyznamenáním pro předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského," sdělil Aktuálně.cz k očekávanému povýšení šéfa prezidentovy ochranky Rakušan.

Šéf BIS navržen posedmé Vláda Petra Fialy na posledním zasedání schválila návrh povýšení jedenácti lidí do hodnosti brigádního generála nebo vyšších generálních hodností. Devět jich navrhlo ministerstvo vnitra a dva ministerstvo spravedlnosti. Už posedmé nominaci získal ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Prezident Zeman ho v předchozích šesti případech povýšit odmítl.



výběr z nominací: ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček (na generálporučíka, jediný nový návrh přímo od ministra Rakušana)

první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch (na generálmajora)

náměstek policejního prezidenta pro vyšetřování Tomáš Kubík (na brigádního generála)

ředitel pražské cizinecké policie Václav Klemák (na brigádního generála)

ředitel Vězeňské služby Simon Michailidis (na generálmajora)

Plánuje, že příští sestava kandidátů na generálskou hodnost k výročí vzniku Československa 28. října už bude zcela v jeho rukou. A bude odrážet aktuální zásluhy. "Jména, která navrhnu, budu dobře zvažovat tak, abych si za nimi mohl stoprocentně stát," zdůraznil ministr vnitra, z jehož resortu vzešlo celkem osm nominací.

Baláž jako ochranka Mynáře

Aktuálně.cz Rakušana upozornilo na video zveřejněné Kanceláří prezidenta republiky, v němž ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta republiky svým komentářem vstoupil do kauzy Miloše Baláka, šéfa Lesní správy Lány, jež pod kancelář spadá. Balák byl letos v březnu pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za manipulaci zakázky za 200 milionů korun, prezident Zeman mu však vzápětí dal milost.

Aktuálně.cz a Respekt už v roce 2020 informovaly, že detektivové podezřívali i kancléře Mynáře. Ostraha Hradu, která má v popisu práce chránit prezidenta, jim ale znemožnila instalovat odposlechy do Mynářovy kanceláře. Kriminalisté tak přišli o možnost, aby kancléři něco dokázali. Krátce však měli "uši" nasazené v Lánech. Na nich zachytili indicie, že Baláka úkoluje právě Mynář.

0:29 Šéf ochranky prezidenta Martin Baláž na videu z července 2020 | Video: Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky

"Ano. Mohly se dostat do kolize zájmy orgánů činných v trestním řízení a ochrany prezidenta," řekl k tomu po omilostnění Baláka dozorový státní zástupce kauzy Jiří Pražák Deníku N. Současně prohlásil, že kriminalisté měli poznatky, že Balák páchal delikty po pokynech jedné osoby. Její jméno odmítl sdělit.

Zmíněné video z léta 2020 se pokouší popřít, že by podezření vůči Mynářovi existovalo. Baláže v oficiální uniformě zachycuje záznam před letním sídlem prezidenta v Lánech. "Nikdy jsme v kanceláři pana Baláka žádné odposlechy nehledali, s chráněnou osobou jsme v kanceláři pana Baláka nebyli," prohlašuje na videu. Nic takového přitom text, na který Baláž reagoval, netvrdil.

Nelibost policejního prezidenta

Šéf ochranky přitom mluví o záležitosti z doby, kdy na Hradě vůbec nesloužil. Prověřování Balákovy kauzy před jeho zatčením probíhalo v roce 2016. Tehdy Baláž působil na policejním prezidiu a do nástupu na Hrad měl ještě tři roky. Jak zpětně hodnotí své vystoupení na videu, není jasné. Na dotazy Aktuálně.cz nereagoval, je na dovolené.

Podle informací Aktuálně.cz přitom jeho příspěvek ve videu vzbudil nelibost na policejním prezidiu. Podle tehdejšího policejního prezidenta Jana Švejdara bylo Balážovo vystoupení za hranou toho, co si může policista dovolit. Od té doby šéf Zemanovy ochranky v žádném podobném příspěvku z dílny prezidentské kanceláře nevystoupil.

Ochranka i jako pečovatelka Kvůli dlouhodobým zdravotním problémům prezidenta Miloše Zemana, které vyvrcholily loni na podzim jeho měsíční hospitalizací, nezajišťuje ochranka jen jeho bezpečnost, ale je mu hlavně fyzickou oporou. Mimo jiné to vyplývá z policejního usnesení o odložení podezření, že lidé ze Zemanova okolí v té době zanedbali péči. "Jeho fyzická stránka byla horší, co se týkalo pohybového aparátu. V tu dobu už mu pomáhali při zvedání, přendání na vozík," cituje jednoho ze strážců protokol, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. "Prezident Miloš Zeman hodně času prospal a odpočíval, byl unavený. Pomáhali mu s jeho manipulací na vozík a odvezením, kam potřeboval," cituje usnesení jiného bodyguarda.

Sám Balák na stejném videu uvedl, že poté, co získal podezření, že má v kanceláři odposlechy, se byl zástupce bezpečnostního odboru Hradu informovat na policejním prezidiu. Chtěl podle něj informace o možném živém, a tedy ze zákona utajeném prověřování. Vedení policie mu údajně řeklo, že Balák prověřovaný není. "Nakonec byli vysláni jejich specialisté, kteří tu kancelář prohlédli," dodal na záznamu Balák.

"S ohledem na časový odstup a personální změny v průběhu let není současnému vedení Policie ČR známo, že by k podobné schůzce nebo jakémukoliv předání informací došlo. Zároveň nemáme žádné informace o tom, že by byli 'poskytováni' jacíkoliv specialisté," zpochybnil však pro Aktuálně.cz tvrzení šéfa Lán mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Pokuta pro Baláže a stíhání podřízených

"Byl jsem vedoucím kriminální policie ve Zlíně a dvakrát jsem se účastnil jeho setkání s významnými osobnostmi kraje. Ptal se na kauzu metanol, kterou jsme vyřešili, i na moji práci policejního vyjednavače. Přes policejního prezidenta pak přišlo oslovení a nabídka na tuto pozici," řekl předloni Baláž Deníku N k seznámení se Zemanem.

Ochranku prezidenta začal řídit poté, co jeho předchůdce Zdeněk Šiman odešel ze služby. Rozhodl se tak, když Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájila prověřování možné šikany v útvaru. Inspekce se však o útvar zajímala i v době, kdy už ho řídil Baláž. Jak Aktuálně.cz upozornilo, inspekce loni obvinila dva jeho podřízené ze zpronevěry kvůli prodeji kradených nábojů.

Sám Baláž dostal kázeňský trest za to, že se loni na jaře během přísných proticovidových opatření účastnil oslavy narozenin pražského arcibiskupa Dominika Duky na střeše arcibiskupství. V té době bylo venku i uvnitř povoleno setkání nejvýše dvou lidí. Podle povolení od nadřízených z policejního prezidia se měl oslavy účastnit z pracovních důvodů. Jak později uvedl Český rozhlas, za porušení opatření dostal Baláž pokutu.