Generála Hyťhu po incidentu v baru převeleli, přišel o bezpečnostní prověrku

Hyťha podle informací serveru iDNES.cz přišel o bezpečnostní prověrku, a to kvůli zářijovému incidentu, kdy ho v jednom z brněnských barů napadl nožem jiný voják. Pod novým útvarem se už nebude dostávat do styku s utajovanými informacemi, napsal web.
"Pan generál je v personální dispozici ředitele odboru pro válečné veterány a válečné hroby a dále se nebudeme vyjadřovat k interním personálním záležitostem," řekl Štěrba.
Podotkl, že proces vydání, pozastavení nebo odebrání bezpečnostní prověrky je plně v kompetenci Národního bezpečnostního úřadu, který postupuje podle zákona o ochraně utajovaných informací.
"Armáda České republiky do tohoto procesu nezasahuje a nerozhoduje o něm, proto se k jeho průběhu ani výsledku nebudeme vyjadřovat. Naší povinností je respektovat zákonný rámec a kompetence Národního bezpečnostního úřadu," dodal.
Národní bezpečnostní úřad, který o odebrání prověrky rozhodl, se k situaci také nevyjádřil. "Komentovat detaily bezpečnostního řízení jakékoli osoby nám neumožňuje zákon," řekl serveru v pondělí mluvčí úřadu Milan Radosta.
Hyťhu zranil voják z jiného útvaru
O Hyťhově napadení informovalo jako první Aktuálně.cz. Incident se stal v pátek 26. září v ranních hodinách. Hyťhu zranil voják z jiného útvaru, je podezřelý a vyšetřovaný ze čtyř trestných činů - výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, nebezpečného vyhrožování a ohrožení pod vlivem návykové látky. Událost vyšetřuje vojenská policie.
Hyťha se k incidentu vyjádřil pouze na počátku. "Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, nebudu se k tomu dále vyjadřovat," uvedl pro Aktuálně.cz sedmačtyřicetiletý brigádní generál.
Generál Hyťha má blízko k náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi, oba působili v elitní prostějovské 601. skupině speciálních sil, Následně byl na šesti misích v Afghánistánu. Poté, co se náčelníkem generálního štábu stal v červenci 2022 právě Řehka, přešel i s ním do vedení armády, napsal iDNES.cz.