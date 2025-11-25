Domácí

Generála Hyťhu po incidentu v baru převeleli, přišel o bezpečnostní prověrku

Jeden z nejvýše postavených generálů české armády a ředitel sekce zpravodajského zabezpečení armády Roman Hyťha byl převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Informoval o tom Lukáš Štěrba z tiskového oddělení Generálního štábu armády České republiky.
Hyťha podle informací serveru iDNES.cz přišel o bezpečnostní prověrku, a to kvůli zářijovému incidentu, kdy ho v jednom z brněnských barů napadl nožem jiný voják. Pod novým útvarem se už nebude dostávat do styku s utajovanými informacemi, napsal web.

"Pan generál je v personální dispozici ředitele odboru pro válečné veterány a válečné hroby a dále se nebudeme vyjadřovat k interním personálním záležitostem," řekl Štěrba.

"Čistej no comment." Našli jsme bar, kde v noci vážně pořezali důležitého generála

Podotkl, že proces vydání, pozastavení nebo odebrání bezpečnostní prověrky je plně v kompetenci Národního bezpečnostního úřadu, který postupuje podle zákona o ochraně utajovaných informací.

"Armáda České republiky do tohoto procesu nezasahuje a nerozhoduje o něm, proto se k jeho průběhu ani výsledku nebudeme vyjadřovat. Naší povinností je respektovat zákonný rámec a kompetence Národního bezpečnostního úřadu," dodal.

Národní bezpečnostní úřad, který o odebrání prověrky rozhodl, se k situaci také nevyjádřil. "Komentovat detaily bezpečnostního řízení jakékoli osoby nám neumožňuje zákon," řekl serveru v pondělí mluvčí úřadu Milan Radosta.

Hyťhu zranil voják z jiného útvaru

O Hyťhově napadení informovalo jako první Aktuálně.cz. Incident se stal v pátek 26. září v ranních hodinách. Hyťhu zranil voják z jiného útvaru, je podezřelý a vyšetřovaný ze čtyř trestných činů - výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, nebezpečného vyhrožování a ohrožení pod vlivem návykové látky. Událost vyšetřuje vojenská policie.

Generál je po útoku nožem pořád v nemocnici. Víme, kdo útočil, nejasnosti trvají

Hyťha se k incidentu vyjádřil pouze na počátku. "Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, nebudu se k tomu dále vyjadřovat," uvedl pro Aktuálně.cz sedmačtyřicetiletý brigádní generál.

Generál Hyťha má blízko k náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi, oba působili v elitní prostějovské 601. skupině speciálních sil, Následně byl na šesti misích v Afghánistánu. Poté, co se náčelníkem generálního štábu stal v červenci 2022 právě Řehka, přešel i s ním do vedení armády, napsal iDNES.cz.

 
