Generál na Hradě narazil. Navzdory slibu místo zpět nedostal, ačkoliv získal prověrku

Generál Rostislav Pilc v lednu 2015 převzal řízení Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Stal se jejím náčelníkem. V úřadu však vydržel jen něco přes rok. V prosinci mu Národní bezpečnostní úřad odebral prověrku. Generál tím ztratil jeden ze základních předpokladů, aby mohl funkci vykonávat. Vojenskou kancelář v dubnu 2016 dobrovolně opustil.

Podle svých slov se však s hlavou státu dohodl, že dveře do úřadu mu zůstanou otevřené. Podmínkou ovšem bylo opětovné získání bezpečnostní prověrky. "Dohoda vznikla mezi čtyřma očima mezi mnou a panem prezidentem," řekl Aktuálně.cz generál Pilc. Uvolněné místo náčelníka vojenské kanceláře prezidenta obsadil generál Jan Kaše.

Pilc se mezitím vydal na cestu, na jejímž konci měl být návrat do křesla náčelníka. Nejprve Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) úspěšně žaloval. Soud rozhodnutí o odejmutí prověrky zrušil. Poté absolvoval téměř dvouleté řízení s NBÚ, jenž mu v prosinci loňského roku vyhověl. Osvědčení v nejstriktnějším režimu přísně tajné mu vrátil. Jednání o návratu na Hrad mohla začít.

Na přímou schůzku podle zjištění Aktuálně.cz došlo ve čtvrtek. Dopoledne se Pilc sešel s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem. Kancléř mu však sdělil, že si musí počkat. "Pouze mi bylo sděleno, že pan prezident mě jmenuje k 1. lednu 2023, až vyprší závazek současnému náčelníkovi," uvedl k tomu Pilc.

Generál přitom vycházel z původní úmluvy s hlavou státu. Kvůli ní po opětovném nabytí bezpečnostní prověrky opustil Řízení letového provozu, kde začal pracovat po rezignaci na post náčelníka. Jenže čtvrteční schůzkou se pro něj situace dramaticky změnila.

"Jelikož se tak nestalo a já se musím nějak živit, moje plány jsou jednoduché. Najít si práci," uvedl generál. Bez prostředků se však neocitl, jako generál ve výslužbě pobírá od ministerstva obrany výsluhu ve výši několika desítek tisíc korun měsíčně.

Kancléř Mynář na dotazy Aktuálně.cz neodpověděl. Není tak jasné, proč se může Pilc vrátit na Hrad až za dva roky. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka dohoda s generálem zněla právě takto. "Pan prezident dodržel své slovo, které dal. Náčelníkem generála Pilce jmenuje, a to v okamžiku, kdy vyprší mandát stávajícího náčelníka. To je poctivé a seriózní rozhodnutí," sdělil Aktuálně.cz.

Pokud odpovídá jeho verze, není jasné, proč by Pilc odcházel z Řízení letového provozu. Navíc v lednu 2023 bude mít před sebou Zeman už jen dva měsíce svého mandátu. Pilc se nemůže spolehnout na to, že nový prezident nesáhne po jiném náčelníkovi. Generálův právní zástupce Daniel Volák se nad nynějším vývojem příběhu svého klienta pozastavil.

Generál v letovém provozu

Generálmajor Rostislav Pilc (*1968) jako poslední pozici v armádě vykonával funkci ředitele Vojenské kanceláře prezidenta republiky, řídil ji od ledna 2015 do dubna 2016. Po odebrání bezpečnostní prověrky opustil také armádu, poté působil v Řízení letového provozu.

Před nástupem do prezidentské vojenské kanceláře dlouhodobě působil ve Vojenském zpravodajství. V letech 2009 až 2015 byl zástupcem ředitele, přičemž poslední dva roky byl pověřen řízením služby. V letech 2001 až 2006 byl vojenským přidělencem ČR v Ruské federaci, na počátku 90. let se účastnil mise UNPROFOR ve válce v tehdejší Jugoslávii.