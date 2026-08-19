Gastonův pravnuk má jméno. Zoo představila Jabulaniho, novou hvězdu lachtaní dynastie

Pravnuk legendárního Gastona přišel na svět 5. června a po sedmi letech čekání se pražská zoo dočkala dalšího lachtaního mláděte. Od chovatelů dostal jméno Jabulani, které pochází z jihoafrické zuluštiny a dá se volně přeložit jako „přinášet radost“. Jeho otcem je Eda a právě tím se slavná gastonovská rodová linie v Praze píše dál.
Dlouho se na něj čekalo, teď už ale má první velké dobrodružství za sebou. Malý lachtan se poprvé odvážil do velkého venkovního bazénu v Zoo Praha. Po boku mu byla matka Daisy a nad jeho prvními tempy bděli ošetřovatelé.
Pro pražskou zoo nejde o obyčejné mládě. V jeho žilách totiž koluje krev jednoho z nejslavnějších obyvatel její historie – lachtana Gastona.
A ten rozhodně neměl obyčejný život. Gaston dorazil do Prahy v roce 1991 z Namibie a rychle se stal miláčkem návštěvníků. Jeho nejslavnější chvíle ale přišly během ničivých povodní v srpnu 2002. Velká voda ho tehdy vyplavila z výběhu a Gaston se vydal na neplánovaný výlet po Vltavě a Labi. Doputoval až do Německa, více než 300 kilometrů od Prahy.
Zpátky už se bohužel nevrátil živý. Po odchycení podlehl vyčerpání. Jeho příběh ale v Praze pokračuje dodnes.
Po synovi Melounovi a vnukovi Edovi přichází další generace. A právě Eda je otcem nového mláděte. Loni však kvůli obměně chovu odcestoval do zoologické zahrady v německém Rostocku. V Praze tak po něm zůstala nejen vzpomínka, ale především pořádně důležitý rodinný odkaz.
Pražská zoo už navíc myslí na další pokračování dynastie. V areálu žije dospívající samec Oslo, který dorazil z belgické zoo Pairi Daiza a v budoucnu by se měl stát otcem dalších mláďat.
V současnosti má pražská zoo pět lachtanů, samce Osla a samice Abebu, Ronju a Daisy s jejím čerstvým potomkem.
Lachtani přitom nejsou v Praze žádnými nováčky. Zoo je chová s krátkými přestávkami už od roku 1934. První lachtany, tehdy ještě kalifornské, zahradě daroval slavný herec Vlasta Burian. Lachtany jihoafrické pak pražská zoo chová nepřetržitě od roku 1991.