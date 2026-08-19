Přeskočit na obsah
Benative
19. 8. Ludvík
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Gastonův pravnuk má jméno. Zoo představila Jabulaniho, novou hvězdu lachtaní dynastie

Své plavecké umění si lachtánek postupně vypiloval v bazénech v zázemí zoo

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Pravnuk legendárního Gastona přišel na svět 5. června a po sedmi letech čekání se pražská zoo dočkala dalšího lachtaního mláděte. Od chovatelů dostal jméno Jabulani, které pochází z jihoafrické zuluštiny a dá se volně přeložit jako „přinášet radost“. Jeho otcem je Eda a právě tím se slavná gastonovská rodová linie v Praze píše dál.

Reklama
Své plavecké umění si lachtánek postupně vypiloval v bazénech v zázemí zoo.
Své plavecké umění si lachtánek postupně vypiloval v bazénech v zázemí zoo.Foto: Zoo Praha/ Petr Hamerník

Dlouho se na něj čekalo, teď už ale má první velké dobrodružství za sebou. Malý lachtan se poprvé odvážil do velkého venkovního bazénu v Zoo Praha. Po boku mu byla matka Daisy a nad jeho prvními tempy bděli ošetřovatelé.

První tempa malého lachtana ve velkém bazénu.
Gaston do Prahy přicestoval v roce 1991 z Namibie a získal si srdce milionů lidí.
První tempa malého lachtana ve velkém bazénu.
První tempa malého lachtana ve velkém bazénu.
Zobrazit
10 fotografií

Pro pražskou zoo nejde o obyčejné mládě. V jeho žilách totiž koluje krev jednoho z nejslavnějších obyvatel její historie – lachtana Gastona.

A ten rozhodně neměl obyčejný život. Gaston dorazil do Prahy v roce 1991 z Namibie a rychle se stal miláčkem návštěvníků. Jeho nejslavnější chvíle ale přišly během ničivých povodní v srpnu 2002. Velká voda ho tehdy vyplavila z výběhu a Gaston se vydal na neplánovaný výlet po Vltavě a Labi. Doputoval až do Německa, více než 300 kilometrů od Prahy.

Gaston do Prahy přicestoval v roce 1991 z Namibie a získal si srdce milionů lidí.
Gaston do Prahy přicestoval v roce 1991 z Namibie a získal si srdce milionů lidí.Foto: Zoo Praha/Vladimír Motyčka

Zpátky už se bohužel nevrátil živý. Po odchycení podlehl vyčerpání. Jeho příběh ale v Praze pokračuje dodnes.

Reklama
Reklama

Po synovi Melounovi a vnukovi Edovi přichází další generace. A právě Eda je otcem nového mláděte. Loni však kvůli obměně chovu odcestoval do zoologické zahrady v německém Rostocku. V Praze tak po něm zůstala nejen vzpomínka, ale především pořádně důležitý rodinný odkaz.

Pražská zoo už navíc myslí na další pokračování dynastie. V areálu žije dospívající samec Oslo, který dorazil z belgické zoo Pairi Daiza a v budoucnu by se měl stát otcem dalších mláďat.

ČR-příroda-zábava-zoo-lachtan-Praha-FASTPIX
Malý lachtan s matkou Daisy.Foto: ČTK – Kamaryt Michal

V současnosti má pražská zoo pět lachtanů, samce Osla a samice Abebu, Ronju a Daisy s jejím čerstvým potomkem.

Lachtani přitom nejsou v Praze žádnými nováčky. Zoo je chová s krátkými přestávkami už od roku 1934. První lachtany, tehdy ještě kalifornské, zahradě daroval slavný herec Vlasta Burian. Lachtany jihoafrické pak pražská zoo chová nepřetržitě od roku 1991.

Reklama
Reklama
Související
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama