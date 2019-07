Galileo je stále mimo provoz, systém má problémy od poloviny minulého týdne

Satelitní navigační systém Galileo je od čtvrtka po technické poruše stále z velké části mimo provoz. Funguje pouze služba vyhledávání a záchrany, zatímco služby určování polohy a poskytování přesného času jsou nedostupné. Podrobnější informace o příčinách incidentu agentura GSA, která systém provozuje, zveřejní v pátek ráno. Sídlo GSA je v Praze.

Technický incident souvisí s aktualizací softwaru v kontrolním středisku Galileo, zejména pak částí zajišťující synchronizaci přesného času a systémem generování navigačních zpráv. Přesný čas je přitom zásadním parametrem při určování polohy, respektive při určování vzdálenosti mezi přijímačem a jednotlivými družicemi.

Pro určení polohy je potřeba znát i přesnou polohu družic a ta je obsažena v navigační zprávě, jejichž aktualizace se kvůli poruše nepodařilo na družice Galileo dostat. Kosmický segment, tedy družice, jsou v pořádku.

"K řešení incidentu byl narychlo sestaven tým odborníků, který pracuje na obnovení poskytování všech služeb systému Galileo. Příčiny incidentu zároveň začíná analyzovat skupina pro vyhodnocování anomálií (Anomaly Review Board). Nyní tedy probíhá rekonfigurace celého pozemního segmentu," uvedla Rezková.

Služby Galileo jsou od roku 2016 v takzvaném iniciačním (testovacím) provozu. To znamená, že systém sice již je schopen poskytovat své služby, ale stále pokračuje jeho výstavba a konfigurace a posiluje se jeho robustnost. Plný provoz je plánován až po roce 2020.

Naštěstí nejsme v ostrém provozu

"Zatím je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování příčin vzniku celé situace. Důsledky budou nepochybně v odhalení slabých míst celého družicového navigačního systému Galileo a úpravě postupů tak, aby k podobné chybě již nemohlo dojít. Klíčové je, že k výpadku takového rozsahu došlo ještě v rámci testovací fáze systému, a ne v ostrém provozu, to by pak samozřejmě mohlo mít negativní dopad na důvěru uživatelů v systém Galileo," dodala mluvčí.

První technický problém nastal již minulý týden ve středu v podvečerních hodinách, kdy následovalo výrazné omezení služeb poskytovaných systémem.

První technický problém se podařilo odstranit a systém fungoval normálně až do do 01:00 ve čtvrtek. Následně se však stal další incident, který se nyní řeší. Uživatelé, respektive jednotlivé přijímače, byly o výpadku informovány zvláštním alertem, tudíž od doby incidentu přijímače vědí, že se na signál Galilea nebylo možné spolehnout.

Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky celkem 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.