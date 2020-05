Obrazem: Konec plýtvání pitnou vodou. Botanickou zahradu zavlaží voda z Vltavy

Trojská botanická zahrada se rozhodla pro ekologičtější řešení, jak zajistit dostatek vody pro veškerou svoji flóru. Zatímco dosud areál zavlažovala především pitná voda, nově bude závlahu zajišťovat především nedaleká Vltava. To zahradě umožní také vybudovat několik nových projektů, jako je kaňon s řekou a vodopádem či japonský mlžný les.

Botanická zahrada v Praze se rozkládá na území o rozloze 25 hektarů, které bylo dosud zásobováno pitnou vodou. Množství vody však v posledních letech stále rostlo s ohledem na současné meteorologické podmínky chudé na srážky.

Ačkoliv se řešení v podobě užitkové vody z nedaleké Vltavy nabízí, botanická zahrada na vytvoření potřebného potrubí čekala více než 40 let. Čerpání vody do poměrně strmé trojské stráně je totiž technicky i finančně náročné. Peníze na stavbu se podařilo sehnat až v minulém roce, část zahrady tak již letos zavlaží vltavská voda, celý projekt by měl být hotový do konce roku 2021.

"Pro botanickou zahradu bylo dále neudržitelné zalévat pitnou vodou. Náklady se každoročně šplhaly nad dva miliony korun. Nové řešení nám pomůže nejen ušetřit tyto gigantické finanční prostředky, ale zejména posune rozvoj zahrady mílovými kroky kupředu," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý.

Podle něj nová technologie umožní také realizovat některé náročnější projekty. "Stabilní zdroj vody nám umožní uskutečnit budování plánovaných expozic, které se bez dostatku vody neobejdou. V budoucnu se tak návštěvníci budou moci projít vodním světem Ameriky nebo japonskými mlžnými lesy," dodal.

Čerpací stanice se bude nacházet nedaleko Trojské lávky, na ni bude napojeno přibližně 860 metrů dlouhé vodovodní potrubí. Praha tak zabije dvě mouchy jednou ranou - potrubí totiž vede také pod zahradami Trojského zámku, který vodu z Vltavy také využije k zavlažování svých zahrad. Voda poté bude procházet Trojskou ulicí až do botanické zahrady, kde je potrubí ukončeno v severní části areálu u rozhledny. Tam se nachází nyní už dostavěný podzemní vodojem o celkovém objemu 70 metrů krychlových, popsal Václav Jůzko, vedoucí stavebního oddělení botanické zahrady.

Nyní je potřeba ještě propojit všechny nové i stávající rozvody a oddělit je od přívodů pitné vody. "V tomto roce budou expozice v severní a střední části zahrady již plně zavlažovány vltavskou vodou. Na přelomu roku pak bude probíhat připojení jižní části zahrady. Od roku 2021 bude systém závlahy v botanické zahradě plně zásobován vltavskou vodou," dodává Bohumil Černý.

Dostatečná zásoba vody tak umožní intenzivní rozvoj zahrady. V její severní části dojde k rozšíření vodních ploch a prvků. Jezírko a rašeliniště v budoucnu doplní hluboce zařízlý kaňon s řekou a vodopádem vybudovaný v současné přirozené erozní rýze navazující na expozici Americké prérie. Lesní porost obohatí část věnovaná japonským mlžným lesům. Jiná nová expozice umožní v rámci vzdělávací funkce sledovat vývoj rostlin v průběhu evoluce od prvních zelených obyvatel planety až po vývojově nejmladší druhy.