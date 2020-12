Fronty z prvního dne znovuotevřených obchodů: Předvánoční nákupy se teprve rozbíhají

Fronty zákazníků stály před menšími obchody v nákupních centrech i před prostorným dvoupatrovým řetězcem s oblečením. Zpravidla ale lidé čekali na vstup jen pár minut. Fronty z prvního dne otevřených obchodů po šesti týdnech potvrdily, že předvánoční nákupy se teprve rozbíhají. Sledujte záběry z celého dne z centra hlavního města a z obchodních center.

Průměrnou návštěvnost obchodních center Asociace nákupních center odhadla na 50 procent, předvánoční nákupy se tak teprve rozbíhají. Na větší nápor se majitelé obchodů připravují o nadcházejícím druhém adventním víkendu.

V obchodech stále platí vládní limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Do menších prodejen se tak zpravidla vejde kolem deseti lidí, do těch větších je to až kolem stovky zákazníků. Mimo to v prodejnách stále platí povinnost nošení roušek, dodržování dvoumetrových rozestupů a zákazníci by si u vstupu měli dezinfikovat ruce.