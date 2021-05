Fronta na boty i oblečení, jedna z nejdelších je ale stále na covid testy

Vicemistr světa z roku 2006 Jaroslav Bednář ukončil hokejovou kariéru. Čtyřiačtyřicetiletý útočník hrál naposledy první ligu za pražskou Slavii. S hráčskou dráhou se rozloučil i další útočník červenobílých Marek Tomica, který bude v klubu kondičním trenérem.

Bednář se vrátil do Slavie, s kterou v roce 2008 vyhrál extraligu a také jí dvakrát pomohl do finále, před touto sezonou. "Potěšilo mě, že jsem dostal možnost si za Slavii ještě zahrát. I když jsem nevěděl, jestli na to budu stačit. Byl bych býval rád i za jeden zápas, abych mohl říct, že jsem kariéru začal i zakončil ve Slavii. Nakonec jich bylo přes dvacet a já jsem si to ohromně užíval," uvedl na klubovém webu.