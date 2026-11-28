Francouzská vojska v sobotu u Slavkova bojovala s rakouskými a ruskými oddíly bez Napoleona. Dlouholetý představitel francouzského vojevůdce Mark Schneider se loni s uniformou rozloučil. Nového Napoleona pořadatelé tradiční bitevní ukázky aktivně nehledali.
„Musí se najít sám, získat si podporu vojáků. Není to jen o tom, že si koupí generálskou uniformu a jde do čela,“ sdělil novinářům za pořadatele Miroslav Jandora.
Na jižní Moravě sice od čtvrtka sněžilo, v polích kolem Tvarožné však už sněhová pokrývka částečně ustoupila blátu, které komplikovalo pohyb vojákům v uniformách i stovkám návštěvníků.
Do bitevní ukázky se zapojilo více než 1200 nadšenců z 11 evropských zemí. „Kavalerie sedlá 60 koní, dělostřelectvo chystá 17 děl,“ uvedl před zahájením Jakub Samek, prezident Středoevropské napoleonské společnosti oblečený ve francouzské uniformě.
Hlavním tématem ukázky bylo střetnutí na severním úseku bojiště, konkrétně boj Lannesova 5. sboru a Muratova jezdectva proti Bagrationovu předvoji a Uvarovově kavalerii.
„Scénář napsal Francouz. Ale my uděláme vše, co bude v našich silách, abychom mu to překazili,“ řekl za početněji zastoupené rakousko-ruské oddíly Ondřej Tupý.
Bitva u Slavkova, známá také jako bitva tří císařů, se odehrála 2. prosince 1805 východně od Brna. Vojenští historikové vyzdvihují mistrně zvolenou taktiku francouzských vojsk. Výsledek bitvy potvrdil Napoleonovu dominanci v Evropě.
Různé připomínky slavné bitvy se v minulých dnech konaly také v dalších obcích okolo slavkovského bojiště. V neděli vše uzavře pietní akt na Mohyle míru.
Vzpomínkové akce nejsou oslavou války, zdůrazňují organizátoři. Události staré více než dvě století se s odstupem času staly příležitostí k setkávání lidí z mnoha zemí a poznávání společné evropské historie.
V sobotu do Tvarožné dorazili návštěvníci z mnoha zemí, nejen z Francie, pro kterou je Slavkov jedním z hlavních symbolů Napoleonových úspěchů.
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