Ostraha pro Francesca. Přízrak žen z Tinderu skončil, po sérii podvodů musí do vězení

Recidivista Libor Marco Francesco půjde do vězení. Za mřížemi má strávit více než tři roky, pravomocně rozhodl Krajský soud v Praze. Muže tak potrestal za podvod, jímž připravil o více než milion korun jednu ženu. Stejně jako jiné své oběti ji kontaktoval prostřednictvím seznamovací aplikace.

Libor Marco Francesco, rozený Roček, už byl ve vězení dvakrát. Dohromady strávil za mřížemi více než čtyři roky. Ve výkonu trestu byl kvůli krádežím, zpronevěře a podvodu. Dostal také několik podmíněných trestů. Z více než patnácti žen vylákal falešnými sliby, lhaním a podvody několik milionů korun.

Francesco byl v podmínce i ve chvíli, když se na jaře 2019 prostřednictvím aplikace Tinder seznámil s paní Karolínou (není to její pravé jméno, redakce ho kvůli citlivosti případu uvádět nebude). Psali si několik týdnů, později mezi nimi vznikl milostný vztah. Karolína pracovala a dosud pracuje jako psycholožka.

Francesco z ní po prvním měsíci začal tahat peníze. Nejdřív jí tvrdil, že ztratil platební kartu, pak potřeboval půjčku na podnikání. Dostal od ní bezmála 1,5 milionu korun. Nic jí ale nevrátil. Tento případ se uzavřel minulý měsíc u Krajského soudu v Praze. Zamítl Francescovo odvolání a poslal ho do vězení.

38 měsíců ve vězení s ostrahou

"Byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Praha-západ, kterým byl obžalovaný uznán vinným z podvodu a odsouzen k odnětí svobody v délce 38 měsíců a zařazen do věznice s ostrahou," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Krajského soudu v Praze Jiří Wažik. Verdikt padl 19. listopadu, Francesco si ho přišel vyslechnout.

Verdikt znamená, že recidivista půjde za mříže. Může sice podat dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá odkladný účinek. Až krajský soud sepíše odůvodnění verdiktu, pošle spis zpět soudu prvního stupně. Ten pak vyzve recidivistu k nástupu do věznice. Stát by se tak mělo po Novém roce.

Francesco se dostavil na odvolací jednání až napodruhé. Původně mělo proběhnout 4. listopadu, ale to se bez omluvy neukázal. "Zdá se, že je nekontaktní. Pro nekontaktnost mu vypověděl plnou moc i jeho obhájce," informoval tehdy mluvčí Wažik.

Lsti a nepravdivé informace

"Nejprve z ní na základě lstí, nepravdivých informací o důvodu půjček v podobě legendy o ztrátě platební karty, nutné opravy notebooku, zablokované platební kartě, zálohy na koupi společného bytu a pod příslibem vrácení peněz vylákal 499 205 korun," píše se v dokumentu, jak Francesco poprvé přemluvil Karolínu, aby ho založila.

Dalších 992 tisíc mu půjčila, aby mohl rozjet kariéru v pokeru. Slíbil jí podíl z výher. Přesvědčil ji k založení společného účtu, kam bude vyhrané peníze ukládat. Jenže peníze tam posílala jen Karolína. Francesco ji ujišťoval, že se poker konečně začne vyplácet. Jenže z účtu všechno vybral a v lednu 2020 zmizel.

Redakci se nepodařilo od Francesca zjistit, proč se deliktů dopouštěl. Když před zahájením jednoho jednání kvůli kauze, v níž podvedl Karolínu, zahlédl redaktora Aktuálně.cz, z budovy soudu odešel. "Klient odpověď na dotaz zvážil, nicméně se rozhodl nevyjadřovat se," reagoval později na otázky jeho advokát Vladimír Gall.

Další dvě obžaloby

Francesco čelí dalším dvěma obžalobám. U Obvodního soudu pro Prahu 8 se zodpovídá ze zpronevěry, jež přesáhla milion korun. Obvodní soud pro Prahu 5 měl pak minulý týden začít projednávat obžalobu z podvodu, Francesco se však kvůli nemoci omluvil. V této kauze připravil o 1,5 milionu korun paní Vladimíru (redakce její jméno změnila), jejíž příběh Aktuálně.cz podrobně popsalo.

"Působil velmi důvěryhodně, prostě to na ženy uměl. Měl to předem promyšlené a šel na to systematicky. Zmanipuloval mě. Vymýval mi mozek," řekla Vladimíra. S ní se Francesco sblížil krátce poté, co zmizel před Karolínou. S Vladimírou navázal vztah v období, kdy byla po smrti otce a měla krátce po rozvodu.

Francesco má po pravomocném verdiktu Krajského soudu v Praze devět záznamů v rejstříku trestů. Dvě desítky žen okradl celkem o sedm milionů korun. Přitom dluží, kam se podívá. K letošnímu březnu po něm exekutoři vymáhali na základě čtrnácti příkazů celkem 2,7 milionu korun.

"Dopouští se převážně majetkové trestné činnosti, a to zejména obdobného charakteru, kdy se seznámí přes sociální sítě se ženou, které slibuje společnou budoucnost, a pod různými lživými legendami a záminkami od ní získá finanční prostředky, které užije pro své potřeby," píše k němu policie v listině, již má Aktuálně.cz k dispozici.