„Frajírek, co provokuje.“ Ukrajincům v Česku vadí incidenty piráta z D1. Okamura přitvrdil

Za jízdy po D1 se postavil na sedačku, vykláněl se střešním oknem a vše si natáčel na mobil. Případ ukrajinského piráta silnic má další dohru. Zatímco šéf SPD Tomio Okamura žádá jeho deportaci, lidé z ukrajinské komunity v Česku si stěžují, že kvůli podobným „frajerům“ dopadají předsudky na všechny jejich krajany.
Když se začátkem června objevily záběry z nejvytíženější české dálnice, mnoho lidí nevěřilo vlastním očím. Řidič luxusního vozu se za jízdy postavil na sedačku, vyklonil se střešním oknem a místo sledování silnice si natáčel okolí na mobilní telefon.
Video během několika hodin zaplavilo sociální sítě a případem se začala zabývat policie. Aktuálně.cz následně zjistilo, že mužem z videa je ukrajinský podnikatel a influencer Vasyl Jaroslavovyč Tulajdan, který na sociálních sítích vystupuje jako Vasja Tulajdan.
Podle informací redakce navíc kvůli celé kauze přišel o řidičský průkaz a pustil se vulgárně do předsedy SPD Tomia Okamury, který jeho případ využil jako munici proti Ukrajincům v Česku.
„Stydíme se za něj,“ zní z komunity
Jedním z lidí, kteří redakci s identifikací pomohli, byl přitom také Ukrajinec. V Česku žije více než čtvrt století. Už při prvním kontaktu tvrdil, že Tulajdan nemá mezi krajany dobrou pověst a podobným chováním kazí obraz celé komunity.
Po dalším vývoji kauzy říká, že jeho obavy se začínají naplňovat.
„Je to hrozné. Lidi jako Vasja tady zbytečně provokují, ale politici jako Okamura to hned zneužijí k štvaní proti všem Ukrajincům. Cítím to i na sobě, jak se atmosféra zhoršuje,“ říká redakci Aktuálně.cz.
Sám je v Česku dlouho, snaží se žít spořádaný a slušný život a jeho děti jsou v českých školách. „Přitom já tady žiju čtvrt století, mám české občanství, pracuju, platím daně, děti studují. Co mám dělat víc? Přízvuku se prostě nezbavím,“ dodává.
Podle něj právě podobné případy dopadají hlavně na obyčejné Ukrajince, kteří v Česku dlouhodobě žijí a žádné problémy nezpůsobují. „Má v komunitě špatnou pověst – takový frajírek, který nám mezi Čechy nedělá dobré jméno,“ řekl redakci dříve.
Redakci Aktuálně.cz se svěřila také studentka Univerzity Karlovy, která v Česku žije od raného dětství. Z obavy před reakcemi okolí si přála zůstat v anonymitě.
„Nám, kteří se snaží v Česku normálně žít, studovat, pracovat a nedělat problémy, to samozřejmě škodí. Nejsme takoví. Za lidi, jako je on, se stydíme a jednoznačně je odsuzujeme. Jen doufám, že už se nic podobného nebude opakovat,“ řekla.
Podle ní je navíc atmosféra vůči Ukrajincům v Česku stále napjatější.
„To video přišlo v úplně nejhorší chvíli. Mám pocit, že je situace čím dál vyhrocenější. Třeba v tramvaji se s mámou bojíme mluvit ukrajinsky. Mluvím jen já česky, máma většinou jen přikyvuje, protože nechceme nikoho zbytečně provokovat nebo naštvat. Přitom spousta z nás přišla do Česka ještě dávno před válkou a žije tady celý život,“ dodala.
Tulajdan: Poučte se z mých chyb
Jen několik hodin po zveřejnění úterního článku Aktuálně.cz vydal Tulajdan další video. Tentokrát už bez nadávek a ostrých vzkazů. Místo toho působí smířlivě a ostatní vyzývá, aby si z jeho případu vzali ponaučení.
„Každý v životě dělá chyby. Chtěl bych vám vzkázat, abyste se poučili z těch mých. Moudří lidé se učí z chyb druhých, hlupáci až z těch vlastních. Doufám, že každý, kdo moje video viděl, bude tím prvním a už nikdy nic podobného neudělá. Buďte šťastní,“ říká ve videu.
Pod příspěvkem se mezitím rozjela živá debata. Někteří ukrajinští sledující si z celé situace utahují a nabízejí Tulajdanovi, že mu po ztrátě řidičského průkazu budou dělat osobního šoféra.
Další v nadsázce píší, že by měl požádat prezidenta Petra Pavla o milost. Objevují se ale i komentáře lidí, podle nichž každý někdy udělá chybu a influencer si zaslouží druhou šanci.
Okamura žádá vyhoštění
Do celé kauzy se znovu vložil také šéf SPD Tomio Okamura. Případ ukrajinského influencera okamžitě zapadl do jeho dlouhodobé protiimigrační a protiukrajinské rétoriky, na které už roky staví velkou část své politiky.
Tentokrát zašel ještě dál a začal veřejně žádat Tulajdanovu deportaci.
„Nenechám se zastrašit vulgárními a arogantními Ukrajinci, kteří u nás porušují zákon a ohrožují naše občany. Tito lidé nejsou pro naši zemi žádným přínosem a podle mě by v ČR neměli pobývat,“ prohlásil Okamura ve videu zveřejněném na Facebooku.
Vzápětí přidal i jasnou výzvu k vyhoštění. „Prosazuji vyhoštění tohoto arogantního Ukrajince z ČR. Ať jde do první linie, když má tolik energie,“ uvedl.
S Tulajdanem se Okamura dostal do veřejného střetu už minulý týden. Poté co šéf SPD využil jeho případ jako další argument pro tvrdší postup vůči cizincům, zveřejnil influencer několikaminutové video, ve kterém Okamuru opakovaně vulgárně urážel.