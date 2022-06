Kdo stojí za fotomontáží o zákazu vstupu Ukrajinců do obchodů, policie nezjistila

Policisté nevypátrali, kdo vyrobil fotomontáž, podle které měly dva pražské obchody zakazovat vstup Ukrajincům. Případ proto odložili. Majitel jednoho z obchodů však tvrdí, že kvůli fotografii, která se šířila po internetu, má méně zákazníků než dřív. Oba prodejci od začátku říkají, že proti Ukrajincům nic nemají a žádnou takovou ceduli nikdy nevyvěsili.

"Přestupek policisté odložili, neboť nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba," sdělila Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová. Na doplňující dotaz, zda to znamená, že se nepodařilo odhalit, kdo za fotomontáží stojí, odpověděla: "Ano, přesně, jak píšete, případ byl odložen z tohoto důvodu."

Fotografie dvou pražských obchodů, které měly mít ve výloze ceduli hlásající zákaz vstupu Ukrajincům, zveřejnil před necelým měsícem anglicky psaný web Prague Morning bez uvedení zdroje. Ačkoliv stejně jako oba dotčené obchody má tento server sídlo v pražském Karlíně, neověřil si, zda jsou fotografie pravé.

Cedule však na obchodech nebyly a majitelé obchodů redaktorům Aktuálně.cz řekli, že jde o fotomontáž a nic takového nevylepili. Po zveřejnění článku web fotku ze sociálních sítí bez vysvětlení smazal. Až později se omluvil s tím, že obrázek získal od neznámého čtenáře. Ačkoliv fotografie visely na internetu jen několik hodin, stihly napáchat škodu.

"Máme méně zákazníků. Chodí skoro o třetinu lidí méně. Nyní čekáme, jak to vyšetří policie, uvidíme, jak to dopadne," sdělil Aktuálně.cz majitel obchodu s punčochami Abdel Fattah Salah ještě předtím, než policisté přestupek odložili.

Salah prý policisty sám kontaktoval a záležitost jim oznámil. Policisté podle něj přijeli vyšetřit, zda se fotografie zakládají na pravdě. Ptali se lidí v okolí, zda zmíněný leták ve výloze viděli. "Všichni řekli, že nic takového neviděli," uvádí Salah. Obchod v Sokolovské ulici v Karlíně vlastní se svojí manželkou a provozuje ho už dvacet let. Popisuje, že za ním nyní občas chodí lidé a ptají se, jestli ceduli do výlohy skutečně dal a jak případ dopadl.

"Ukrajinské zákaznice mi říkaly: 'To není pravda, že jo?' Ani ony tomu nevěří. Hodně lidí nás podporuje, znají nás, ví, jak se k nim chováme. Já nebudu sám proti sobě, abych někomu něco neprodával. Vítáme u nás každého zákazníka, abychom si vydělali peníze. Lidi potřebujeme. Není v našem zájmu, abychom se nechovali slušně," vysvětluje Salah.

Jak již Aktuálně.cz řekl v květnu, Ukrajincům prý navíc vzhledem k jejich nelehké situaci dává slevy. "Ale neříkám jim to, aby jim to nebylo nepříjemné, že dostali něco zadarmo," vysvětluje.

Salah pochází z Palestiny a sám prý zažil válku, proto má pro Ukrajince pochopení. Nějakou dobu pobýval i v uprchlickém táboře. "Ztratil jsem domov, bombardovali ho. Takže vím, co to znamená, když člověk ztratí všechno a musí utéct. Jak je pak i psychicky zničený," dodává.

Druhému obchodu zákazníků přibylo

Ve stejné ulici, jen o pár desítek metrů dál, sídlí butik s oblečením Inside. I tento obchod, který otevřel teprve v prosinci, si za terč vybral neznámý tvůrce fotomontáže. Majitelka obchodu Aneta Vacek Vrzalová se až od Aktuálně.cz dozvěděla, že policie pachatele nenašla a přestupek odložila.

"Nám zákazníci naopak přibyli. Každý se chodil ptát, jestli je to pravda. Když přišli, pochopili, že jsme do výlohy nic nedali a že se jednalo o fotomontáž. A když už u nás ti lidé byli, rovnou si něco koupili, takže jsme měli víc zákazníků než kdy předtím. Špatná reklama taky reklama," říká majitelka.

Domnívá se, že si její obchod možná vybral náhodou někdo, kdo zhotovení fotomontáže pokládal za vtip. "Nemyslím, že bychom tu konkurovali někomu v okolí, prodáváme specifickou módu. Nemyslím, že tu je v ulici někdo, kdo by nám chtěl uškodit. Takže jsme to přešli, každý rozumný člověk si řekne, že to je výmysl, a dál už to řešit nechceme, ani na to nemáme čas," dodává Aneta Vacek Vrzalová.