Fotografie opavské univerzity zaujala NASA, na Nový rok ji zveřejnila jako snímek dne

Úřad americké vesmírné organizace NASA publikoval snímek opavské univerzity. Fotografie nazvaná Galaxies and the South Celestial Pole (Galaxie a jižní nebeský pól) vznikla loni v prosinci během expedice do Chile za úplným zatměním Slunce. Autory jsou fotografové Petr Horálek a Josef Kujal.

"Snímek ukazuje hluboké pole v okolí jižního nebeského pólu, kterému dominují tři galaxie - úsek Mléčné dráhy a dvě satelitní galaxie, takzvaná Magellanova oblaka," uvedl Horálek. Fotografům se podařilo cestu uskutečnit i v době omezení souvisejících s epidemií koronaviru. Podpořilo je několik institucí - mezinárodní projekt Solar Wind Sherpas, Univerzita na Havaji, Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě a Vysoké učení technické v Brně. "Expedice se potýkala s nejrůznějšími logistickými problémy už dlouho před samotným vycestováním, nakonec se jí Chile podařilo dostat," řekl Horálek. Zatmění Slunce se ale dvojici kvůli nepřízni počasí patřičně zaznamenat nepodařilo. Pořídili ale jiné snímky. Jeden se dočkal úspěchu právě na Nový rok 2021, když jej NASA publikovala jako astronomický snímek dne. Související Mlhoviny, pestrobarevný oceán či duny Marsu. Tohle jsou nejkrásnější snímky z vesmíru 29 fotografií Horálek je pracovník opavské univerzity a astrofotograf. Kujal je členem Astronomické společnosti v Hradci Králové. Pro Horálka je toto již 27. fotografie vybraná NASA, u Kujala je to poprvé. Snímek fotografové pořídili na zahradě ubytovacího centra Mirador de Pucon v časných ranních hodinách 16. prosince v místě s velmi tmavou oblohou. Snímali sekvenčně několik polí. Nasnímané segmenty pak digitálně složili do jedné širokoúhlé mozaiky a očistili o nežádoucí šum. "Na snímku je zachyceno hvězdné okolí jižního nebeského pólu. Hvězdná mozaika pokrývá asi 60 stupňů širokou oblast na jižní obloze, lemovanou jasnými galaxiemi a skvosty jižního nebe. Nahoře jsou vidět například hvězdy a mlhoviny podél roviny naší Mléčné dráhy," popsal fotograf část snímku.