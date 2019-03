před 15 minutami

Odsouzení si v přísně střežené věznici v Borech postavili dílny, ve kterých najdou placené zaměstnání. Každý vězeň by totiž měl podle zákona pracovat, což je ale zejména pro věznice s vysokou ostrahou, jako je ta v Plzni, poněkud problematické. Zdejší vězni jsou nezřídka nuceni trávit veškerý svůj čas za zdmi věznice, je pro ně tudíž zakázané pracovat v dílnách mimo prostory zařízení, jako je to obvyklé u věznic s mírnějším režimem. Vytvoření čtyřiceti nových pracovních míst v dosud nevyužívaném suterénu největšího systému cel v zemi je proto pro ně vítanou příležitostí, jak si vydělat peníze a získat pracovní návyky. Jak to za zdmi a pod zemí věznice vypadá, se podívejte sami.