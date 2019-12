Foto: Úřad vlády "v plamenech". Greenpeace vadí, že ČR blokuje uhlíkovou neutralitu

Andrej Babiš se chystá jako jediný lídr z Evropské Unie blokovat snahu o snižování vypouštění škodlivin do ovzduší, tzv. dohodu o uhlíkové neutralitě. Ta je v souladu s názory tisíců vědců, podle nichž je dosažení tohoto cíle (do roku 2050) klíčové pro to, aby svět dokázal zabránit oteplení planety na nebezpečné hodnoty, které by nutily miliony lidí přestěhovat se kvůli přežití.

