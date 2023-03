Foto: Tenkrát v Novém Městě pražském: Čtvrť, která se stala středem křesťanské Evropy

Podnikatel Ladislav Janiga se dohodl se státním zástupcem na milionovém peněžitém trestu a podmínce v délce 1,5 roku za to, že podplácel bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Dohodu dnes pravomocně schválil soud, a uzavřel tak třetí větev korupční kauzy nemocnice. Součástí Janigova trestu je i 1,5 roku zákazu působení ve vedení firem. Podnikatel dlouhodobě žádal o zastavení stíhání s ohledem na svůj zdravotní stav, podle soudu ale simuloval.

Janigova firma Janiga Labs získala krátce před Dbalého nástupem na místo ředitele nemocnice zakázku na správu a vývoj aplikací. Dbalý pak podle obžaloby požádal Janigu o pravidelné poskytování úplatků za to, že nemocnice uzavřenou smlouvu nevypoví. Janiga následně měsíčně předával Dbalému a svému známému, primáři neurochirurgie Františku Tovaryšovi, každému 50 tisíc korun, a to od podzimu 2006 až do ledna 2010. Celková výše odevzdaných úplatků činila zhruba 4,3 milionu korun.

Janiga zůstal v aktuální části kauzy posledním obžalovaným. Původně obžaloba mířila i na Dbalého a jeho náměstka Michala Toběrného. Jejich stíhání ale soud už dříve zastavil jako neúčelné, protože si po předchozích odsouzeních odpykávají desetileté, respektive šestileté vězení. Primář Tovaryš již v procesu nefiguruje kvůli duševní chorobě.