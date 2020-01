Obrazem: S Táňou Fischerovou se loučila plná síň, přišli přátelé, politici i umělci

Z kanadské metropole Ottawy je hlášena střelba, která si vyžádala mnoho zraněných. Oznámila to s odvoláním na policii stanice Radio-Canada. Policie vyzvala občany, aby se místu vyhnuli. List The New York Times napsal, že o život přišel jeden člověk a tři byli zraněni.

Policisté zasahují v centru města na ulici Gilmour, na místě vzdáleném něco přes kilometr od parlamentu. Není jasné, zda střelec je ještě na svobodě. Ottawská zdravotní služba oznámila, že na úrazové oddělení byli přivezeni tři lidé ve vážném stavu. Kolem místa střelby se nacházejí obytné domy a v blízkosti jsou obchody a restaurace.