Přes Barrandovský most projede denně až 140 tisíc aut, je nejvytíženější dopravní stavbou v Česku. Jeho rozsáhlé opravy, a s tím spojené dopravní komplikace, mají začít v květnu. Provoz bude omezen vždy v jednom ze čtyř pruhů v každém směru. Kvůli technickému stavu je rekonstrukce nutná. Ostatně to dokazuje prohlídka vnitřního prostoru mostu, do něhož se vydal i fotograf redakce.

