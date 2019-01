před 5 minutami

Na Božím Daru trvá kalamitní stav. Do města už není ani autobusové spojení. Nefungují tam dva ze tří mobilních operátorů, T-Mobile a O2. Oblast je bez elektrické energie, veřejná parkoviště se používají jako odkladiště sněhu. K silnému sněžení se přidala i vichřice, stromy obtěžkané sněhem a ledem prý padají jako sirky. Kdo v nejvýše položeném městečku v Česku zůstal, měl by se s opatrností pohybovat pouze po ulicích a nevydávat se do lesa, ale raději ani na okolní pláně.