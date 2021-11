Mnohatunoví Michal a Ludvík v oknech věže. Prastaré zvony v Kutné Hoře tři roky mlčí

Bělorusko s Ruskem nekonzultovalo případné přerušení dodávek ruského zemního plynu do Evropy, prohlásil dnes prezident Vladimir Putin v rozhovoru s ruskou státní televizí. Zároveň připustil, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko může přerušení dodávek nařídit. Takový krok by ale podle Putina mohl narušit vztahy mezi Minskem a Moskvou. Evropská komise v pátek uvedla, že pokud Lukašenko splní své hrozby, ještě více to poškodí dodavatele plynu.

Lukašenko ve čtvrtek pohrozil odvetnými opatřeními proti jakýmkoli novým sankcím Evropské unie vůči Minsku v souvislosti s patovou situací s migranty na na vnější hranici EU. Naznačil, že by mohl zastavit tranzit plynu a dalšího zboží přes Bělorusko.