Až na bytovou výstavbu především v okrajových částech působí Praha leckdy neměnným dojmem, jako by uvázla v jednom bodě dějin. Není tomu ale tak. Aktuálně.cz a Archiv hlavního města Prahy nabízí pohled zpět do historie - do dob, kdy na Karlově mostě ještě jezdily tramvaje, Nuselský most nebyl ani nápadem v hlavách konstruktérů a kdy Vltavu přetínaly menší verze sanfranciského mostu Golden Gate.