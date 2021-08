Foto: Maličká obec na Vysočině koupila zámek. Spravuje už deset kulturních památek

Na každých sedm obyvatel zde připadá jedna kulturní památka v obecním vlastnictví. To je Těchobuz na Vysočině. Vesnice, která nejnověji koupila od kraje za tři miliony korun zámek s přilehlým parkem. "Jsem přesvědčen o tom, že památky by měly být, pokud možno, ve veřejném vlastnictví," myslí si starosta Pavel Hájek. Jak to sedmdesátihlavá obec zvládá? A co se zámkem hodlá dělat? Podívejte se sami.