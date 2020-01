V dramatickém hlasování odvolala koalice ANO, ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL dosavadního starostu Prahy 1 Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě). Ten varuje před návratem starých struktur, právě TOP 09 spolu s ODS a ČSSD, která se nyní nedostala ani do zastupitelstva, radnici dlouho vládla. Vlastní koalici zradilo hnutí My, co tady žijeme, jehož předseda Petr Hejma (STAN) se stal novým starostou.

