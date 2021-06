Foto: Stoletý Čtyřkolák vyrazil na první víkendovou jízdu, fanoušci lezli i na skály

Stovky nadšenců přilákala o víkendu jízda parního vlaku po Praze a jejím okolí. České dráhy vypravily přes sto let starou lokomotivu i s dobovými vagóny na dvě vyhlídkové trasy - do Posázaví a po vyhlášeném Pražském Semmeringu. "Jízdy jsou naplánovány vždy na jeden víkend v měsíci, a to od června do října," říká ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Praze Jakub Goliáš.