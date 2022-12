Foto: Na místě Koněva stojí v Praze socha Putina jako skřeta se zdviženou pravicí

Místo sundaného pomníku sovětského maršála Koněva stojí nově v Praze na stejném místě socha Vladimira Putina. Ruský prezident je tu připodobněn ke skřetovi na kohoutku s plynem. Zdvižená ruka přitom nápadně připomíná nacistický pozdrav. "To ať si každý vysvětlí sám," říká podnikatel Dalibor Dědek, který akci inicioval. Socha bude později vydražena iniciativou Zbraně pro Ukrajinu.

Na bubenečském náměstí stála socha maršála Koněva do jara 2020. Radnice Prahy 6 ji nechala odstranit na základě rozhodnutí ze září roku 2019, kdy rovněž padlo, že pomník nahradí památník osvobození Prahy na konci druhé světové války.

Místo nyní na čas zaujala Putinova socha, která má podle autora poukázat na viníka současného zdražování cen energií. Socha se zvednutou pravicí podle něj představuje Putina také v kombinaci s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem, a vyjadřuje tak postoj, který ruský prezident zaujal.

Dílo s názvem Démon Ahriman, démon z perské mytologie, vzniklo při příležitosti mezinárodního setkání uměleckých kovářů. Znázorňuje absolutní zlo, doplnil k soše její autor.

Instalaci sochy i její následnou dražbu zorganizoval podnikatel Dalibor Dědek, který na počátku května vyhlásil kampaň Dárek pro Putina shromažďující peníze na zbraně pro Ukrajinu napadenou Ruskem.

"Socha by měla vyslat signál do Česka, že problém na Ukrajině stále trvá a je potřeba ho řešit. Druhý signál je pro Ukrajince, že jsme s nimi, a třetí by měl být do Ruska, že tak jako tady dříve stála socha maršála Koněva, který byl vnímán pozitivně, tak nyní svoji historii poplivali," uvedl v pondělí Dědek. Věří, že Putinova socha by se mohla vydražit za šestimístnou částku.

Socha Dostálovi trvala 14 dnů a pracoval na ni 20 hodin denně, řekl. Setkání uměleckých kovářů, při kterém socha vznikala, se pravidelně koná na hradě Helfštýn a účastní se ho umělci z celého světa.