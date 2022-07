Foto: Demolice vepřína v Letech začala. Bude stát méně, za rok bude otevřen památník

V klubu anglického fotbalového vicemistra FC Liverpool zavládl smutek po dnešním úmrtí bývalého prezidenta a majitele Davida Moorese. Bylo mu 76 let, příčinu úmrtí klub nezveřejnil. V čele The Reds stál Moores od roku 1991 šestnáct let.

Za jeho prezidentování získal liverpoolský klub deset významných trofejí včetně těch za triumf v Lize mistrů v sezoně 2004/05, na kterém se podíleli Milan Baroš a gólem Vladimír Šmicer, a v Poháru UEFA o čtyři roky dříve. Ligového titulu se ale ve funkci šéfa Moores nedočkal.

Ve funkci skončil v roce 2007, kdy od něj získali jeho podíly noví majitelé Tom Hicks a George Gillett za téměř 700 milionů eur a Moores byl jmenován doživotním čestným prezidentem. Rodina Mooresových držela většinu v klubu přes půl století.