Foto: Půvabný Pražský Semmering připomíná trať v horském průsmyku. Slouží již 150 let

Horský charakter přiřkl železniční trati z pražského Smíchova na Zličín přízvisko Pražský Semmering. Patří k nejpůvabnějším tratím ve středních Čechách. Trať spojující jih metropole s jejím západním okrajem byla postavena před 150 lety.

V Rakousku, zhruba sto kilometrů jižně od Vídně, se v nadmořské výšce téměř tisíc metrů vine mezi spolkovými zeměmi Dolní Rakousy a Štýrsko železniční trať horským sedlem zvaným Semmering. Průsmykem původně vedla stezka a trať byla v polovině 19. století postavena nad ní. O sto let později pak přibyla i dálnice. V jednom místě vede dálnice nad železnicí a ta nad původní silnicí.

A podobné je to i v pražských Hlubočepech. Nad ulicí Na Srpečku vede po mostě železniční trať č. 173 ze Smíchova do Rudné a nad ní další trať č. 122 ze Smíchova do Jinonic. Snad i proto se jí říká Pražský Semmering.

Osmikilometrová trať vedoucí malebnou krajinou skal a hlubokých zářezů byla vybudována v letech 1868 až 1872 společností Buštěhradská dráha jako součást trati, která spojila tehdejší smíchovské společné nádraží s Hostivicí. Osobní vlaky se zde poprvé rozjely 16. září 1872.

Před zastávkou Praha-Žvahov směrem ze Smíchova překonává železnice poblíž Prokopského údolí dvěma viadukty dvakrát Hlubočepské údolí s Dalejským potokem. Dolní viadukt je vysoký 20 metrů, horní, nebo též hlubočepský, je vysoký 22 metrů. Trať zde tvoří smyčku vracející se o více než 180°.