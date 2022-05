Na Ďáblickém hřbitově v Praze už sedm let funguje Les vzpomínek. Jde o dosud nejužívanější způsob ekologického pohřbívání v Česku - lidský popel zde umisťují ke stromům, a to buď v rozložitelné urně, nebo jen volně do hlíny. "Místo nabízí možnost pro lidi, kteří touží po šetrnějším, přírodě bližším způsobu pohřbení," uvádí Tereza Chmelařová, správkyně lesa a členka spolku Ke kořenům.

