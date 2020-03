Foto: Co vás čeká na hranicích? Projeli jsme kontrolou i hlídkovali spolu s celníky

Na 23 let do vězení poslal americký soud bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina, který byl v únoru uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Informovala o tom agentura AP. Weinsteinovi hrozilo za mřížemi až 29 let a obhajoba žádala pětiletý trest vězení.

Skandál kolem filmaře stál před více než dvěma lety u zrodu kampaně MeToo. V ní se ženy na celém světě začaly veřejně svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním a násilím. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění Weinsteina obvinilo více než 90 žen, většina z těchto případů je ale promlčená. Bývalý producent veškerá obvinění odmítá.