Téměř devět let komunisté nespravedlivě věznili básníka a disidenta Ivana Martina Jirouse řečeného Magor. Zásadní postava českého undergroundu, jinak také výtvarný kritik a spolupracovník rockerů The Plastic People of the Universe, by toto pondělí oslavil 80. narozeniny. Připomínáme jeho život a dílo.