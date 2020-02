Foto: Hotel Thermal po opravě "nebude kopií". Posuďte nové vizualizace a průběh oprav

Ikona Karlových Varů a dějiště filmového festivalu, hotel Thermal, prochází kompletní rekonstrukcí za více než půl miliardy korun. Deník Aktuálně.cz nahlédl, co se dosud změnilo, a nabízí nové vizualizace budoucích pokojů. "Není to kopie původního hotelu, ale je to s maximální citlivostí zachování toho, jak Thermal původně vypadal," tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, pod níž hotel spadá.

