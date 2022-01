Foto: Jak vypadají nové pražské elektrobusy? Jeden ušetří 50 tisíc litrů paliva ročně

Přední ruský opoziční politik Alexej Navalnyj v pondělí prohlásil, že ničeho nelituje. Učinil tak přesně rok po svém návratu do vlasti, po němž následovalo jeho uvěznění a tvrdý zásah úřadů proti opozici. Informovala o tom agentura AFP. Policie Navalného zatkla na moskevském letišti poté, co se známý kritik Kremlu vrátil z Německa, kde se léčil z otravy nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok.

"Nepovedlo se mi udělat jako svobodnému člověku ani jeden krok po své zemi, zatkli mě ještě před hraniční kontrolou," píše Navalnyj ve svém příspěvku zveřejněném na sociálních sítích. "Hrdina jedné z mých oblíbených knih - Vzkříšení od Lva Tolstého - říká: 'Ano, jediným místem, kde se v současné době sluší být čestnému člověku v Rusku, je vězení'," dodal.

Navalnyj dále napsal, že v Rusku žije mnoho čestných lidí, ale úřadům podle něj nenahánějí strach ti poctiví, nýbrž lidé, kteří se nebojí anebo strach překonávají. I těch je podle něj v zemi mnoho. Právě tyto lidi se opozičník podle svých slov snažil přetáhnout na svou stranu.

Z vězení dále vzkázal, že svých kroků nelituje. "A poté, co jsem si odseděl ve vězení první rok, chci všem říci přesně to, co jsem křičel na shromážděné u soudu, když mě vedli k policejnímu vozu: Ničeho se nebojte," napsal opozičník a dodal: "Toto je naše země a druhou nemáme".