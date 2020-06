Jak bude vypadat česká krajina? Její tvář může ovlivnit výzkum, jaký tu nemá obdoby

Výzkum, jaký v Česku nemá obdoby, právě probíhá na Rakovnicku. Česká zemědělská univerzita tu zkoumá zhruba pětisethektarové území tak dopodrobna, jak to jen současné technologie dovolí. "To, co tu vzniká, reaguje na to, co se bude dít na základě klimatických změn," popisuje ideu Chytré krajiny vědec Václav Hradilek. Výsledky dost možná ovlivní budoucí tvář Česka.