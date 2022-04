Prahou prošel průvod Habsburků. V čele šlechticů kráčel vnuk posledního českého krále

Německá vláda odsouhlasila právní úpravu, která by umožnila znárodňovat energetické firmy. Opatření má být krajním řešením pro zajištění dodávek v případě nouze. Země závislá na ruských energiích tak reaguje na zhoršení vztahů s Moskvou po ruském napadení Ukrajiny a po zavedení západních sankcí proti Rusku. Podle zdroje agentury Reuters vláda doufá, že parlament novelu schválí v květnu.

Berlín minulý měsíc spustil nouzový plán řízení dodávek plynu. Byl to první krok v třífázovém plánu, který by mohl vyústit v přidělování energie, přičemž prioritu by měly domácnosti a kritická infrastruktura, jako jsou nemocnice.

"Ceny jsou vysoké, nejistota je vysoká a rizika jsou blízko," uvedl ministr hospodářství Robert Habeck. "Musíme být proto připraveni na zhoršení situace," dodal.

Novela by vládě umožnila, aby v případě ohrožení energetické bezpečnosti převzala energetické společnosti do své správy. Podobný krok už Berlín učinil v případě Gazpromu Germania, dceřiné společnosti ruského plynárenského giganta, nad kterým převzal dočasnou kontrolu do konce září.