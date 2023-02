Foto: Svoboda i Hřib se projeli sovětským metrem. Vyjelo k výročí Nuselského mostu

Nuselský most slaví padesát let od zahájení provozu. Při té příležitosti vypravil Dopravní podnik historickou soupravu metra, kterou se u jedné tyče svezli bývalý i současný primátor, Zdeněk Hřib a Bohuslav Svoboda. "Most je zcela v pořádku a nevyžaduje žádné okamžité zásahy, na rozdíl od jiných mostů v Praze, na kterých se teď intenzivně pracuje," uvedl Hřib.

