Fotbaloví fanoušci, kteří napadli v tramvaji Afričana, čelí obžalobě. Hrozí jim až osm let vězení

Trojice mužů loni v listopadu v tramvaji urážela rasistickými poznámkami a následně fyzicky napadla muže původem z Afriky. Ten poté skončil v nemocnici.

Praha - Státní zastupitelství podalo obžalobu na trojici fotbalových fanoušků obviněných z toho, že v pražské tramvaji napadli muže tmavé pleti. Na posun v případu upozornila Česká televize, informaci potvrdil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 Richard Houdek. Mužům hrozí v případě prokázání viny až osmileté vězení.

"Jednání je v obžalobě kvalifikováno jako zločin ublížení na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a přečinem výtržnictví, vše ve spolupachatelství," uvedl Houdek. Obžaloba ve čtvrtek zamířila k Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

Státní zástupce doplnil, že trojice podle obžaloby napadla poškozeného muže nejprve rasistickými urážkami a následně i fyzicky.

Incident se stal loni 4. listopadu v tramvaji číslo 6 mezi zastávkami I. P. Pavlova a Náměstí Míru. Terčem útoku se stal šestatřicetiletý muž původem z Afriky, který dlouhodobě žije v Praze a který po napadení skončil v nemocnici. Podle dřívějších informací na něj zaútočili fanoušci fotbalové Sigmy Olomouc, kteří cestovali do Vršovic na prvoligové utkání s Bohemians.

Obžalovaným mužům je od 18 do 21 let. Po muži házeli citrony, mlátili ho pěstmi, strhli ho ze sedačky a kopali do něj. Napadený si později stěžoval na to, že se ho v tramvaji nikdo nezastal. Po incidentu musel použít tlačítko nouzového zastavení a požádat řidičku, aby zavolala záchranáře a policisty. Podle použité právní kvalifikace mu útočníci způsobili těžkou újmu na zdraví.

Fotbalový klub SK Sigma Olomouc se od chování útočníků distancoval s tím, že takoví jedinci nejsou na olomouckém stadionu vítáni.