"Do novinařiny může jít jen srdcař." Sbírku na začínající autory zahájila cyklojízda

Nově vzniklý Fond Daniela Anýže na podporu mladých novinářů má za sebou první akci. Kolegové tohoto novináře, který loni zemřel po vážné nemoci, vyrazili na cyklojízdu po okolí Prahy.

Počasí sice nebylo pro jízdu na kole ideální, přesto se na první ročník jízdy s názvem Dan Anýž Sunday Ride dostavila třicítka cyklistů. Většinou šlo o kolegy a přátele zmiňovaného novináře.

"Kromě toho, že byl Dan vynikající novinář, zároveň moc rád jezdil na kole. Proto si ho chceme připomenout jízdou po jeho oblíbené trase," vysvětlila redaktorka a spoluzakladatelka fondu Kateřina Šafaříková, donedávna zpravodajka Aktuálně.cz v Bruselu.

Daniel Anýž byl novinářem, komentátorem a zpravodajem Aktuálně.cz a Hospodářských novin. Věnoval se dění ve Spojených státech. Loni v září ve věku 59 let podlehl vážné nemoci.

Fond si klade za cíl pomáhat začínajícím novinářům se zájmem o zahraniční témata. Vybraným uchazečům fond finančně pokryje půlroční práci v dané české redakci, která jim poskytne zázemí a mentoring, i náklady na zahraniční reportážní cestu. Přispět může každý libovolnou částkou přes web darujme.cz.

K zakladatelům fondu patří také Jiří Nádoba ze Seznam Zpráv. I podle něj potřebují mladí novináři podporu. "Proto rozdáváme samolepky s QR kódem, přes který mohou lidé přispět na podporu těchto novinářů," řekl. Jízdy se účastnil také komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk nebo moderátor České televize Martin Řezníček.

"Je škoda, když mladí z novinařiny odchází"

"Jestliže má jízda pomoci shromáždit peníze na podporu mladých novinářů, tak jedině dobře. Zejména pokud to napomůže tomu, aby mladí lidé, kteří buď vystudovali školu, nebo prostě chtějí novinařinu dělat, na ni pohlíželi jako na povolání, které dává smysl. Mladým je třeba ukázat, že novinařina stojí za to. Že to není jenom natočit dvacet sekund někam na Instagram, ale že to je každodenní, často velmi těžká práce," dodal Řezníček.

Podle Honzejka jsou novináři ve stále obtížnější situaci. "Dnes se do novinařiny může vrhnout jenom opravdový srdcař, protože to není žádné finanční, a teď už bohužel ani prestižní terno. Člověk, který se dá na novinařinu, zaslouží veškerou podporu," řekl.

Jeho slova potvrdila i mladá novinářka z Českého rozhlasu a spolumoderátorka podcastu Bruselské chlebíčky Anna Urbanová. "Je škoda, když spousta mladých lidí z novinařiny odchází kvůli tomu, že nejsou dostatečně zaplaceni. I proto je super, že takový fond vzniká," zdůraznila.