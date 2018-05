Schůzka s Hamáčkem bude drsná, ale nechci se nechat vláčet. Bojím se jen Boha, říká Foldyna

před 39 minutami

Místopředseda ČSSD v rozhovoru s Aktuálně.cz potvrdil, že se za konflikt s Martinem Uhlířem omlouvat nehodlá. "Demonstrují dnes a denně proti panu prezidentovi a nejsou spokojeni s demokratickými volbami," říká o aktivistech Foldyna.

Aktuálně.cz: Proč jste natočil tak emotivní video, kde se vyjadřujete k incidentu při návštěvě motorkářské skupiny Noční vlci? Tam jste se dostal do sporu a potyčky s aktivistou Martinem Uhlířem.

Jaroslav Foldyna: Šel jsem jako každou neděli cvičit a při tom cvičení člověk přemýšlí o tom všem, co se mu v posledních dnech nahromadí. V tom rytmu jsem si uvědomil, že se nechci takhle jednoduše nechat vláčet. Chvíli předtím jsem si přečetl vyjádření mého kolegy Jana Hamáčka a musel jsem na to zareagovat. Protože používám takovou tréninkovou videokameru, tak jsem ten stojánek vzal a udělal tento mediální vstup a vzkaz. Člověk by neměl ohýbat páteř. Pro mě je to zásadní věc.

Nebojíte se toho, že vás někteří straníci vyzvou po vašich výrocích k odstoupení?

Samozřejmě se takoví lidé najdou. Většina mi ale na sociálních sítích a v SMS vyjadřuje podporu. Jsou mezi nimi i mladí sociální demokraté z Moravy. Ten většinový názor se musí projevit. Když mě vyzvou k odstoupení, tak to budu reflektovat.

Sociální demokracie si může vybrat. Buď bude mít pány jako Uhlíře, Cempera, Pičinského nebo Pesinského nebo jak se ten člověk jmenuje (Tomasz Peszynski, pozn. red.). Buď se budou opírat o takovou voličskou základnu a podělí se s TOP 09 o tento charakter politiky, nebo si nechají Foldynu. Mají na výběr a já to budu reprezentovat.

Jste také hlavní představitel Ústeckého kraje, který bude mít výrazný hlas při referendu o tom, zda jít, či nejít s hnutí ANO do vlády.

Nespojoval bych to v tuto chvíli. Není v mém úmyslu toto spojovat s jednáním o vládě a kolegy tlačit k nějakým postojům.

O Nočních vlcích se psalo dlouho dopředu a upozorňovalo se na jejich kontroverzní názory i spojení s Kremlem. Ta akce byla kontroverzní. Nelitujete, že jste na akci nakonec šel?

V druhé světové válce moje matka zažila hrozné věci, neboť bojovala s partyzány a skončila kvůli tomu v lágru. Nikdy toho nelitovala. Já toho taky nelituji.

Nešlo vzdát hold padlým vojákům bez kulis Nočních vlků? Vzpomínkových akcí byly ten den spousty.

Samozřejmě jsem absolvoval celou řadu pietních akcí třeba v Děčíně, u Kamenice na Rabštejně. Budu určitě na Terezínské tryzně a takové věci absolvuji zcela bez jakéhokoliv zaváhání každý rok.

Nešlo Noční vlky vynechat?

Noční vlky nepovažuji za kontroverzní. Už jsem i v tom videu řekl, kdo je považuje za kontroverzní. Dělají drogy? Zabíjejí? Ohrožují nějakým způsobem bezpečnost našich spoluobčanů? Ani náhodou. Nic takového není a já se nechci poddávat snahám tu věc nějak skandalizovat.

Už při projevu na sjezdu ČSSD jste vyzýval k návratům ke starým kořenům ČSSD a kritizoval jste progresivní snahy strany v tématech jako například gender a menšiny. S panem Uhlířem jste ale tato témata trochu řešil, když jste mu podle svého vyjádření "nabízel jazyk", protože jste prý myslel, že je gay…

Ta situace byla velice emotivní jak ze strany pana Uhlíře, tak z mé strany. Čili já to nechci nějak v tuto chvíli komentovat. To, že předseda ČSSD Jan Hamáček podlehne nátlaku některých lidí jako Pesinský, Cemper a těch dalších lidí, kteří se tu angažují v té hybridní politice. Demonstrují dnes a denně proti panu prezidentovi a nejsou spokojeni s demokratickými volbami. Nemám důvod se s takovými lidmi ztotožňovat a už vůbec ne se jim omlouvat.

Myslíte, že takoví lidé vyvíjeli nějaký nátlak na předsedu ČSSD Hamáčka?

Když vám přichází desítky vzkazů a píšou vám je tak kategoricky, že se mě ČSSD musí zbavit, tak to považuji za jistou formu tlaku. Je to hybridní politika, stejně jako je hybridní válka. Chtějí ovlivňovat nejen v Česku, ale i v jiných zemích politickou scénu a já se s tím neztotožňuji.

Co je to hybridní politika?

To je ta politika, kterou dělají některé neziskovky, které jsou přisáty na úřady. Teď nemyslím ty, které dělají sociální program. Ty bych naopak vyzdvihl. Myslím neziskovky politického charakteru, které třeba dělají průzkumy, jestli je to tady hodně, či málo genderově vyvážené.

Proč nemají odvahu a nejdou do klasické politické strany? Jsem proti takovému dělání politiky. To jsou pro mě hybridní politici a já se s tím neztotožňuji.

Můžete mi říct, jaké konkrétní neziskovky myslíte? Neziskovka je i Fotbalová asociace České republiky.

Když si projdete seznam neziskovek, tak zjistíte, které to jsou.

Tak mi řekněte alespoň pár příkladů…

Nebudu vám říkat vůbec nic. Prostě to tak beru obecně. Neziskové organizace, které se nezabývají sociální činností, ale zabývají se politikou, jsou hybridní politické nástroje často financované ze zahraničí.

Kdo ze zahraničí by měl mít podle vás na financování takových neziskovek zájem? Myslíte pana George Sorose, o kterém mluví často premiér Maďarska?

Nevím, kolik neziskovek tu financuje pan Soros. Nevím, ale určitě tu nějaké budou. Nebo pan Bakala je štědrým dárcem těch neziskovek.

Myslím si, že takové neziskovky jsou pro demokracii nebezpečné. Vydávají se za demokraty, ale popírají jakékoliv demokratické principy, jako třeba přímé volby na Hrad.

Jste temperamentní člověk, ale nemohl jste jako místopředseda vlivné politické strany zachovat spíše klid?

Ano, možná jsem si měl odplivnout a jít dál. Jsem člověk, který před věcmi neutíká, a takový způsob politiky mi nesedí. Umím se střetnout, i když je to tvrdé a těžké.

Nepoškodil jste tím incidentem ČSSD u některých voličů? Nebo věříte, že si to obhájíte a vysvětlíte?

Určitě se najde část lidí, kteří inklinují k té liberální části ČSSD, která má blíže k TOP 09. Tak ty jsem určitě rozčílil. Jsem přesvědčen podle reakcí ze sociálních sítí a SMS, že 70 procent členů sociální demokracie mi vyjádřilo podporu.

Myslíte, že pomohou takové výstupy získat ČSSD nové voliče?

Na začátku druhé poloviny 90. let, kdy Sládkovi republikáni ovládali sever Čech, politika Miloše Zemana přivedla celou řadu voličů zpátky k tomu racionálnímu pohledu na řešení situace a volili sociální demokracii.

Zeman o sládkovcích řekl, že jsou to zdivočelí sociální demokraté, a snažil se je získat pro svou stranu.

Moje postoje nejsou nijak kontroverzní tak, aby byly za hranou. Usiluji o člověka, který ráno vstává do fabriky a jde makat. Ne o ty, kteří jdou do kavárny debatovat o tom, co si přečetli včera v knize.

S panem Hamáčkem mezi vámi vznikla přestřelka přes média. Je to správně, že si takto veřejně vyměňujete vzkazy?

Určitě je to správně. Jsem přesvědčený, že monotematická sociální demokracie skončila se šesti procenty, a já si myslím, že jsme schopni si to vyříkat. Na další postoje ve spolupráci s panem Hamáčkem to nebude mít další vliv.

Mluvili jste už spolu?

Ještě ne.

Bojíte se toho?

Ne. Bojím se jenom Boha.

Očekáváte, že to bude drsné, nebo přátelské?

Očekávám, že to bude drsné, ale já mám Honzu Hamáčka rád a neberu si to vůbec osobně.