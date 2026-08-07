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Domácí

Foldyna podal stížnost proti vykázání z domu, soud ho prodloužil do konce srpna

ČTK

Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) podal stížnost proti rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně o jeho vykázání z domu kvůli údajnému násilí. Informoval o tom server iROZHLAS. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Nejprve musel z domu na dva týdny, soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc.

Jaroslav Foldyna (SPD)
Jaroslav Foldyna (SPD)Foto: Aktuálně.cz – Jaroslav Synčák
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Foldyna iROZHLASu řekl, že stížnost podal, ale dál se k případu vyjadřovat nebude. Poslanec opakovaně prohlašoval, že se cítí nevinný. Podle Radiožurnálu policie už v červenci zabavila Foldynovi několik střelných zbraní.

Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Poslanec čelí podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let vězení.

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Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině, ale zkoumá, zda je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje.

Soud může po dobu jednoho měsíce například vykázat násilníka ze společného obydlí, zakázat mu vstup do domu nebo bytu, zakázat mu přibližovat se k ohrožené osobě, zakázat kontaktování telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky nebo zakázat setkávání na určitých místech.

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