Foldyna chce rezignovat kvůli volebnímu debaklu, podle Zemana je to zbabělost

Jaroslav Foldyna kandidoval v Děčíně, kde ČSSD získala jediný mandát.

Praha - Místopředseda a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna chce podle médií kvůli výsledku sociální demokracie v komunálních volbách rezignovat na své stranické funkce. Podle prezidenta Miloše Zemana to není přijetí odpovědnosti za volební výsledky, ale zbabělost.

"Mojí povinností, pokud jsme byl na sjezdu zvolen, je vydržet, utřít si slzu z oka a dřít na sobě a pracovat," řekl k Foldynově úmyslu prezident v dnešním rozhovoru pro Blesk.cz.

Sociální demokraté se podle výsledků voleb nedostanou do městských zastupitelstev v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem či ve Zlíně. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva nepřekročili ani v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci a některých okresních městech. Sám Foldyna kandidoval v Děčíně, kde ČSSD získala jediný mandát.

"Když se nebude nic dít, tak nemůže nic nového začít, když něco neskončí. Takže já to teď připravuji a chystám se rezignovat na všechny stranické funkce. Budu řadovým členem," řekl Foldyna pro server iROZHLAS.cz.

Zeman na to v rozhovoru pro Blesk.cz, který na Foldynův záměr rezignovat už dříve upozornil, reagoval, že Foldyna je emotivní člověk, což nepovažuje v politice za úplně dobré. "(Foldyna) Reaguje emotivně a to jsem se na několika případech mohl sám poučit. Když uteču z voleb, tak to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, je to zbabělost," prohlásil prezident.

Komunální volby v Děčíně vyhrálo ANO následované Volbou pro Děčín a uskupením Náš Děčín. Do zastupitelstva se dostanou ještě piráti, Změna pro Děčín, ODS a KSČM, ČSSD a SPD budou mít po jednom mandátu, přitom před čtyřmi lety ČSSD ve volbách získala šest mandátů. Nyní bude mít pouze jednoho zastupitele, populárního strážníka Václava Němečka.