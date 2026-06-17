FOK zakončí sezónu v Obecním domě, uvede premiéru nově nalezené opery Bohuslava Martinů

V Obecním domě se ve středu uskuteční první ze dvou závěrečných koncertů sezony Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila. V evropské premiéře zazní nově nalezená originální verze opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimègue.
Dále je na programu Symfonie č. 6 F dur Pastorální Ludwiga van Beethovena. Druhý koncert se koná tento týden ve čtvrtek tamtéž.
V titulní roli Mariken z Nimèguese vystoupí Simona Houda Šaturová. Zpívat bude také Pražský filharmonický sbor. Role vypravěče se ujme Vladimír Polívka.
„Opera přináší faustovské téma, kdy se Mariken ztratí v lese a prosí Pannu Marii a Boha, aby ji vysvobodil, ale v tom největším zoufalství prosí také ďábla, který ji vyslyší a silou ji stáhne na svou stranu. Hrdinka v průběhu opery procitne a zjistí, co se s ní událo, a dochází k vysvobození,“ uvedl šéfdirigent FOK Netopil.
První verze opery Mariken z Nimègue Bohuslava Martinů nebyla za skladatelova života nikdy uvedena. Její existenci odhalil až muzikolog Harry Halbreich. Světová premiéra původní verze se uskutečnila na americkém Bard Music Festivalu v roce 2025.
Před koncertem 18. června bude setkání s umělci v salónku Cukrárna Obecního domu, které má moderovat dramaturg FOK Martin Rudovský.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zahájí příští sezonu 7. října v Obecním domě koncertem s díly Ludwiga van Beethovena a Johannese Brahmse. Beethovenův Houslový koncert D dur přednese Alena Baevová, z Brahmsovy tvorby zazní Symfonie č. 2 D dur. Zahajovací koncert orchestr věnuje Vltavské filharmonii, která má být příštím sídlem FOK.
Orchestr FOK si v nadcházející sezoně připomene 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí Václava Smetáčka, který byl dlouholetým šéfdirigentem orchestru. Před zahájením sezony se tradičně uskuteční koncert pod širým nebem ve Valdštejnské zahradě, a to letos dvakrát 26. a 27. srpna.
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