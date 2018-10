Fischer tvrdí, že je pouhý senátor začátečník. Ale zájem o něj mají hned čtyři strany

Pavel Fischer se raduje poté, co jej voliči poslali do Senátu | Video: František Grossmann, Radek Bartoníček | 05:00

Nově zvolený senátor Pavel Fischer se stal jedním z nejžádanějších politiků současnosti. Stačilo být v sobotu v jeho volebním štábu a pozorovat, jak zástupci hned několika senátních klubů usilovali o to, aby vstoupil právě k nim. Krom toho bude ale zřejmě i jedním z nejambicioznějších členů horní komory. Hned po senátním vítězství totiž oznámil, že se účastní dalších prezidentských voleb po skončení mandátu prezidenta Miloše Zemana.

Praha - Žádný zvýšený hlas. Žádné viditelné emoce. Žádné slovo, které by nebylo pod kontrolou. Tak se v sobotu odpoledne prezentoval nový senátor Pavel Fischer, který vystupoval zcela stejně jako loni na podzim, když oznamoval kandidaturu na prezidenta proti Miloši Zemanovi a dalším kandidátům.

Pamatujete? Byl začátek října loňského roku, prezidentské volby v lednu 2018 se blížily a málokdo počítal s tím, že se ještě někdo další přihlásí do tak náročného souboje. O to větší překvapení bylo, když Fischer oznámil, že získal nezbytné podpisy deseti senátorů k tomu, aby do prezidentského souboje o Pražský hrad šel.

Jeden obrovský rozdíl oproti minulosti tady ale dnes je. Zatímco tehdy málokdo věděl, kdo že to chce do vysoké politiky, při sobotním čekání na výsledky i po nich bylo patrné, že je jen málo lidí, kteří by ho neznali. "Mám za sebou dvacet let služby pro stát v oblasti diplomacie, obrany nebo bezpečnosti," připomínal tento třiapadesátiletý muž, který začínal v roce 1983 jako dělník geofyzikálního průzkumu v pražském závodu národního podniku Geofyzika Brno.

Postupně se ale víc a víc vzdělával, po studiu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pokračoval na Centre International de Formation Chrétienne v Ženevě a následně byl v letech 1991 až 1993 osobním sekretářem biskupa Františka Lobkowicze.

V jeho životopise ale stojí za zaznamenání především práce pro prezidenta Václava Havla, k jehož politice se často hlásil i během kandidatury na prezidenta a senátora. Fischer působil v Kanceláři prezidenta republiky od roku 1995 do roku 1997 jako tiskový specialista, poté rok jako zástupce mluvčího prezidenta a do roku 2003 jako ředitel politického odboru. Když Václav Havel z Hradu odešel, Fischer zamířil na sedm let dělat velvyslance ve Francii a Monaku.

Fíha! Teď jsem byl v kavárně, kde se radoval z vítězství Pavel Fischer a hleděl jsem, kolik senátorů různých stran ho láká do senátního klubu! Páni! :) Jedním z nich je i šéf klubu KDU-ČSL Petr Šilar. “Přepadl” jsem ho a pídil se pro @Aktualnecz po tom, co mu P. Fischer řekl. pic.twitter.com/t9K4cIvGzT — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 13, 2018

Který klub? Počkejme si na osobní jednání

Jeho diplomatické zkušenosti jsou na něm patrné při každém rozhovoru. I při sobotním rozhovoru pro Aktuálně.cz odkázal nejdříve na domluvu s jeho tiskovou mluvčí Alenou Ježkovou, která pro něj pracovala i v prezidentské kampani. Ta si nejdříve vyžádala dotazy, s nimiž Fischera seznámila, a on na ně následně s opatrností sobě vlastní odpovídal.

"Co bude dál? Ještě nedokáži říct. Do jednoho klubu se zařadím, bude to buď ODS, KDU-ČSL, STAN nebo TOP 09, ale počkejme si na osobní jednání. Ostatně dnes tady bylo více senátorů z více klubů, takže bych napovídal, čeká mě ještě celá řada jednání," reagoval například na dotaz, ve kterém senátním klubu vlastně bude.

Bude velmi zajímavé sledovat, do kterého se zařadí. Fischer si totiž dává od doby prezidentské kandidatury velmi pozor na to, aby byl přijatelný pro politiky a voliče více stran, což mu pomáhalo získat při obou volbách širokou podporu občanů. Teď poprvé stojí před volbou, při které se musí k někomu přidat. A toto jeho rozhodnutí i napoví, jakou politiku bude dělat. Jako křesťan by mohl jít spíše ke KDU-ČSL, ovšem velmi dobré vztahy udržuje i s ODS a naděje na něj si dělá také vedení a senátoři STAN či TOP 09.

Když dostal od Aktuálně.cz dotaz, jestli se považuje za konzervativního politika, protože například v boji o Hrad jej podporovala silná křesťanská komunita, odpovědi se vyhnul. "Já si neumím dávat nálepky, čili bych zůstal u toho, že jsem senátor - začátečník," řekl.

Jako senátor začátečník nepochybně je, ale jako politik ne, i když nyní poprvé vstupuje do vysoké politiky jako aktivní politik. V ní už bude muset své diplomatické "krytí" odhalit a ukázat, jak obstojí v konkrétním, každodenním spravování věcí veřejných.