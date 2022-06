Firma z Rathovy kauzy brojí proti trestu za korupci, odmítá zákaz soutěžit o zakázky

Druhá větev korupční kauzy kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha (dříve ČSSD) dostala minulý týden pravomocnou tečku. Sám Rath se musí nejméně na půl roku vrátit do vězení. Soud firmy zapletené do kauzy potrestal zákazem usilovat o veřejné zakázky. Jak zjistilo Aktuálně.cz, jedna z nich se nestandardně už nyní obrátila na Nejvyšší soud. Chce zmíněný zákaz zrušit.

Firma Hospimed je za poslední tři dekády jednou z nejvýraznějších firem, které dodávají do nemocnic zdravotnickou technologii. Poskytuje přístroje na chirurgické, ortopedické nebo urologické zákroky a vyšetření. Podle posledních údajů o hospodaření byl čistý obrat společnosti za rok 2020 přes 360 milionů korun, zisk činil 20 milionů.

Hospimed je však také jednou z devíti firem, které uvízly v druhé větvi korupční kauzy kolem bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Za úplatky si zajistila možnost dodávat přístroje při rekonstrukci nemocnice v Kolíně. Domlouvala se na tom s Rathovými komplici Kateřinou Kottovou (dříve Pancovou) a Petrem Kottem.

Společnost Hospimed se při jednání senátu Vrchního soudu v Praze vedeného soudcem Alexandrem Károlyim 21. června dozvěděla, jaký ji za to stihne trest. Senát jí na dva roky zakázal účastnit se soutěží o veřejné peníze. Současně jí nařídil, aby zaplatila finanční sankci ve výši dvou milionů korun. Verdikt je pravomocný. Podle zjištění Aktuálně.cz už se proti němu však brání.

Hospimed se s obranou unáhlil

"Mohu potvrdit, že firma Hospimed v uváděné věci podala dovolání, v němž žádá přerušení výkonu trestu spočívající v zákazu plnění veřejných zakázek," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Na dovolací instanci se Hospimed obrátila už dva dny po vyhlášení pravomocného rozsudku.

Veřejné zakázky představují základní část podnikání společnosti. Většina nemocnic a dalších zdravotnických zařízení je v držení městských a krajských samospráv nebo státu, které jinak než prostřednictvím veřejných zakázek své přístrojové vybavení modernizovat nemohou. Podle dřívějšího vyjádření právníka firmy inkasuje Hospimed 90 procent příjmů právě ze zakázek.

S obranou proti pravomocnému trestu se však společnost unáhlila. Dovolání podala přímo k Nejvyššímu soudu, ačkoliv se takto postupovat nemá. S dovoláním je nutné obrátit se na soud, jenž kauzu vyřizoval v prvním stupni, v tomto případě jde o Krajský soud v Praze. Teprve ten spolu se spisem pošle podání Nejvyššímu soudu.

"V tuto chvíli nemáme k dispozici spis, nemohli bychom věcně rozhodnout. Věc jsme proto bez vyřízení vrátili," podotkl mluvčí Tomíček. Nejvyšší soud poslal dovolání zpátky uplynulé pondělí. Nejprve se musí vyhotovit odůvodnění pravomocného rozsudku, pak je nutné ho doručit aktérům kauzy včetně Hospimedu. Teprve poté začne běžet dvouměsíční lhůta pro podání dovolání.

Tři roky zákazu pro Metrostav

Druhá Rathova korupční kauza se odehrávala v letech 2011 a 2012. Rath stál coby hejtman a šéf řídicího výboru dotačního programu Střední Čechy na vrcholu skupiny, Kottovi jako jeho hlavní komplicové plánovali manipulaci zakázek a zajišťovali úplatky. Ohýbaly se tendry v kladenské, kolínské a mladoboleslavské nemocnici, pokoutně se domlouvala i soutěž na dodávku 48 sanitek pro středočeskou záchranku.

Bývalý hejtman už má za sebou trest za první větev případu, jejímž symbolem se stal úplatek ve výši sedmi milionů korun v krabici od vína. Dostal za to sedm let, soud ho po polovině podmíněně propustil. Odvolací senát soudce Károlyiho mu uložil úhrnný trest osm let. V praxi to znamená, že Rath se musí vrátit nejméně na půl roku za mříže. Musí také zaplatit pokutu 13 milionů korun.

"Vyjádření dávat nebudu, vše již bylo řečeno a beru rozsudek takový, jaký je," reagoval Rath. Také Kottovi zamíří nejméně na šest měsíců za mříže. Nejtvrdší trest ze zúčastněných firem padl na stavební společnost Metrostav a její "dceřinku" Metrostav Infrastructure. Obě se nesmí ucházet o veřejné zakázky po dobu tří let, mateřská společnost ještě musí zaplatit sankci 10 milionů korun.

"Pokud bychom nezakázali účast na veřejných zakázkách společnosti Metrostav Infrastructure, mohl by se Metrostav na nich podílet například jako subdodavatel," vysvětlil soudce Károlyi, proč udělil tresty oběma firmám. Mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha podotkl, že společnost může začít získané a dokončit rozestavěné zakázky.