Firma LPP odmítla Babišovo tvrzení, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že objekt nebyl dostatečně zabezpečený.
Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, uvedla v sobotu mluvčí holdingu Martina Tauberová. Výrobu společnosti jako celku událost podle ní zásadně neovlivnila a výroba pokračuje v rámci ostatních kapacit. Škoda zatím nebyla stanovena. Událost se obešla bez zranění, policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok.
V napadených objektech podle mluvčí bylo zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje. „V objektech se nenacházely a ani se v těchto objektech nepracovalo s výbušninami ani s žádnými jinými zbraněmi či součástkami pro výrobu zbraní,“ uvedla mluvčí. S odkazem na bezpečnostní důvody neuvedla, kolik lidí v Pardubicích pracovalo. Holding vyrábí kromě jiného také drony pro Ukrajinu.
Páteční útok podle Tauberové svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky. „Současná legislativa neumožňuje využití nástrojů, které by umožnily takovému útoku účinně čelit,“ uvedla mluvčí. LPP podle ní plně spolupracuje s příslušnými orgány a je připravena přijmout případná další opatření vyplývající z výsledků šetření.
Babiš (ANO) v pátek po zasedání Bezpečnostní rady státu uvedl, že areál firmy v Pardubicích nebyl dostatečně zabezpečen, vniknutí tam tak podle něj bylo snadné. „Vetřelci jim přelezli plot, a to přece není možné, když se vyrábí vojenský materiál, aby to nebylo zabezpečeno,“ uvedl premiér.
Společnost podle Tauberové využívá legislativně přípustné prostředky zabezpečení. Jmenovala kamerové systémy, detekční čidla, nepřetržitý monitoring prostřednictvím externího pultu centralizované ochrany, vlastní kapacity včetně fyzických obchůzek.
Probíhající rekonstrukce a výstavba v areálu podle Tauberové neměly vliv na úroveň zabezpečení. „Všechny bezpečnostní systémy byly v době incidentu plně funkční,“ uvedla.
Současná situace podle firmy otevírá širší otázku ochrany strategicky významných kapacit obranného průmyslu. „Domníváme se, že objekty tohoto typu by měly být posuzovány v režimu ochrany objektů důležitých pro obranu státu,“ uvedla mluvčí.
Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, hořela i vedle stojící administrativní budova. K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje. Tauberová na dotaz ČTK potvrdila, že prostředí na videu je autentické.
LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale nikdy nezačala. Tauberová v sobotu potvrdila, že v Pardubicích neprobíhala žádná výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems. Žhářský útok podle serveru Odkryto.cz zasáhl výrobu společnosti Archer - LPP z LPP Holdingu, která dodává ukrajinským bezpečnostním složkám optické systémy, jako jsou termovize a přístroje pro noční vidění.
Na místě požáru v sobotu kriminalisté a hasiči začali s ohledáváním shořelé haly. Práce potrvají zřejmě několik dní. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.
